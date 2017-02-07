﻿قراقع: الأسرى يتجهون لخوض إضراب جماعي عن الطعام في نيسان

رام الله – «القدس العربي»: كشف عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من كافة الاحزاب السياسية، يتجهون لخوض اضراب جماعي عن الطعام في إبريل /نيسان المقبل، ضد سياسة الاهمال الطبي والانتهاكات والاعتقال الاداري والمحاكم الجائرة ومنع الزيارات. وأقال إن الأسرى يحتاجون الى دعم محلي واقليمي لتحقيق سلسلة المطالب الانسانية وهناك جهود تبذل ومطالبات بعدم تكرار عملية الاقتحامات لغرف الأسرى ورفع العقوبات التي اقرت ونأمل أن تلتزم اسرائيل بالاتفاقيات هذه المرة.

واضاف خلال الاعتصام الاسبوعي لدعم الأسرى أنهم يتعرضون في سجني نفحة والنقب الى الاعتداءات بالضرب وهجوم الكلاب واطلاق القنابل. ودعا المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته الاخلاقية والقانونية ووضع حد ضد الممارسات الاسرائيلية. وحمل قراقع اسرائيل المسؤولية عن حياة الاسرى وعزلهم، والاحكام العالية والاعتقالات الادارية المتواصلة التي تصنف ضمن القانون الدولي كجرائم ضد الانسانية. وبين قراقع أن الاسير محمد القيق بدأ في خوض اضراب مفتوح عن الطعام منذ أول أمس الاثنين رفضا لاعتقاله الاداري.

أما أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى فقد أكد وقوف كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته ضد كل اجراءات السجون وقرارات المحاكم العسكرية وضد قرار الكنيست الذي شرعن الخناق على الأسرى واصدر عقوبات بحقهم.

بدوره قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن قضية الأسرى تحتاج الى برنامج نضالي كامل من كافة الفعاليات الوطنية. وقال إن القوى الوطنية والاسلامية توجه رسالة للعالم أن ارادة الاسرى في السجون لن تكسر وانتصار الاسرى في معارك الامعاء الخاوية والاضراب عن الطعام مع السجان مستمرة داعيا الى ضرورة تفعيل آليات عمل لملف الاستيطان وملف الأسرى.

واعتبر عصام بكر مسؤول الاعلام في هيئة متابعة شؤون الأسرى إن الحركة الأسيرة تعيش لحظات صعبة بسبب الفاشية الاسرائيلية وأكد على ضرورة اعادة الاعتبار للحركة الاسيرة من خلال توحيد الجهود، ووضع برنامج وطني داعم لقضية الاسرى. ووجه بكر دعوة إلى المؤسسات الدولية أن تتحمل كامل المسؤولية، والضغط على قوات الاحتلال لوقف سياستها ضد الأسرى.

في غضون ذلك قال نادي الأسير أن سلطات الاحتلال تواصل حرمان الأسير محمد السعده (35 عاماً) من محافظة الخليل من زيارة عائلته لذرائع أمنية. وأوضحت عائلة الأسير المحكوم بالسجن لـ18 عاماً ونصف أن شقيقته آمال الوحيدة التي كانت تستطيع زيارته من بين سبعة أشقاء إلا أنها اُعتقلت عام 2014 وحُكم عليها بالسجن الفعلي 14 شهراً وبعد انتهاء محكوميتها وحتى اليوم لم تتمكن من زيارته، علماً أنه فقدَ والدته عام 2014. من الجدير ذكره أن السعده معتقل منذ عام 2005 ويقبع في سجن «النقب الصحراوي».

كما أفاد النادي أن محكمة الاحتلال في «سالم» أجلت النظر في قضية الأسيرة أنسام شواهنة حتى تاريخ 21 آذار/ مارس المقبل وأشار نادي الأسير إلى أن الأسيرة شواهنة 19 عاماً من بلدة أماتين في محافظة قلقيلية وهي طالبة في جامعة النجاح وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلتها بتاريخ التاسع من آذار/ مارس 2016 بعد الاعتداء عليها بالضّرب على رأسها.

بدوره قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أكرم سمارة أن المحكمة العسكرية للاحتلال في عوفر حكمت على الأسيرة عبير التميمي 29 عاماً من محافظة الخليل بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً كما وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 6000 شيقل. وأوضح المحامي سمارة أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة التميمي بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن، في تاريخ 22 ديسمبر 2015.

أصدرت المحكمة العسكرية للاحتلال في عوفر أحكاماً بحق عدد من الأسرى كما وفرضت عليهم غرامات مالية تراوحت من 2000-4000 شيقل. وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن الأسير محمد هشام عليان أُصدر بحقه حُكماً بالسجن الفعلي لمدة 42 شهراً وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل والأسير إيهاب صبح حُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 22 شهراً، وغرامة مالية بقيمة 4000 شيقل.

فيما حكمت على الأسير إبراهيم حامد بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 4000 شيقل والأسير فارس أصلان لمدة 15 شهراً وغرامة مالية بقيمة 3000 شيقل إضافة إلى الأسير عبد العزيز حماد لمدة تسعة شهور وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، وتوفيق ابو عبسة لمدة سبعة شهور.