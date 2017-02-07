﻿استمرار تحدي قرار الحظر أمام المحاكم الأمريكية

واشنطن ـ «القدس العربي»: قدمت وزارة العدل الأمريكية استئنافا أمام محكمة الاستئناف التاسعة في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا لإعادة فرض حظر دخول مواطني 7 دول شرق أوسطية (إيران والعراق وسورية والسودان والصومال واليمن وليبيا)، وسط توقعات أن ترفض المحكمة هذا الطلب ويبقى الحظر معلقاً.

وعقب ذلك سيجري نقل القضية للمحكمة العليا، وسط غضب عارم من الرئيس دونالد ترامب لتحدي أمره التنفيذي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون سبايسر إن «الإدارة الأمريكية مستعدة لإعادة فرض الحظر إذا فزنا بالقضية أمام المحكمة»، بينما كرر ترامب حديثه عن التهديد «الإرهابي الإسلامي الراديكالي»، زاعماً أنه «حقيقي جدا».

وسيناقش القضية ثلاثة قضاة فدراليين عينوا من قبل الرؤساء السابقين جيمي كارتر وجورج بوش الابن وباراك اوباما.

وقدمت 15 ولاية، ومنها نيويورك، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا (أي واشنطن العاصمة) اعتراضات على الحظر، واعتبرته يخالف القانون الأمريكي، ويمثل سياسة سيئة تجاه الأمن القومي الأمريكي ويهدد الاقتصاد والجامعات الأمريكية.

بينما طالبت إدارة ترامب بقبول الحظر، مشيرة إلى أنه ليس مبنيا على الدين.

وقدم كل من وزير الخارجية السابق جون كيري، في عهد أوباما، ووزيرة الخارجية في عهد الرئيس كلينتون، مادلين اولبرايت، ومستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس، ووزير الدفاع السابق ليون بانيتا، اعتراضات ضد حظر المسلمين.

كذلك قدمت أكثر من مئة شركة تقنية منها شركة ابل وفيسبوك وغوغل، طلبات للمحكمة لإيقاف الحظر لأنه يضر بالمنافسة بين الشركات ويجعل من الصعب توظيف المواهب والمهارات من خارج أمريكا.

وهدد البيت الأبيض بطرد 100 موظف في الخارجية الأمريكية لإصدارهم مذكرة مشتركة تنتقد قرار الرئيس ترامب بسبب قرار الحظر.

وجاء في المذكرة إن «الأمر التنفيذي الرئاسي يغلق الباب أمام دخول حوالي 200 مليون شخص من 7 بلدان من أجل منع إرهابيين من دخول أمريكا، لن يجعل الأخيرة أكثر أمانا بل ان ذلك سيعمق التهديد الإرهابي».

وقد جرت العادة، السماح لموظفي الخارجية الأمريكية بتقديم مذكرة جماعية إلى وزير الخارجية. فقد أصدر 51 موظفا في الخارجية الأمريكية، مذكرة تنتقد سياسة وزير الخارجية جون كيري والرئيس اوباما حيال سورية وعدم دعمهما للإطاحة بالأسد في سورية.

وتقبل وزير الخارجية آنذاك هذا النقد وطلب منهم طرح خطة عملية للنقاش حول سورية، ولم يتم التعرض لهم او طردهم.

ويأتي ذلك بعد استقالة أربعة من كبار موظفي الخارجية الأسبوع الماضي، كما إنه لم يطرح حتى الآن اسم وزير الخارجية الجديد ريكس تيلرسون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ بعد أن وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وأيده 11 سيناتورا جمهوريا وعارضه 10 سيناتورات ديمقراطيين.

وبالتأكيد سيوافق عليه مجلس الشيوخ لأن الجمهوريين يسيطرون على المجلس ولديهم 52 سيناتورا، بينما لدى الديمقراطيين 48.

ويسيطر الشلل على الخارجية الأمريكية، وحتى المؤتمر الصحافي اليومي لم يعقد منذ استلام الرئيس ترامب الرئاسة في 20 يناير/ كانون الثاني الحالي. وقام ترامب بطرد سالي ييتس وزيرة العدل المؤقتة، والقائمة بأعمال الوزير الجديد جيف سيشن، الذي لم يوافق عليه مجلس الشيوخ حتى الآن.

ورفضت ييتس تأييد الأمر التنفيذي الرئاسي حول منع المسلمين من دخول أمريكا لأنه مخالف للدستور، وطالبت محاميي وزارة العدل عدم الدفاع عن هذا القرار في المحاكم.

من جهة أخرى سيقوم كل من وزير العدل لولاية واشنطن ووزير العدل لولاية ماساشوتس بتحدي القرار الرئاسي في المحاكم.

والمعروف ان وزير العدل في أمريكا يسمى المحامي العام او المدعي العام.