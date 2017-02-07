﻿إسرائيل تعتبر غاراتها على غزة رسالة إلى «حماس» وتحذر من خرق التهدئة

غزة ـ «القدس العربي»: أعلنت إسرائيل أن اعتداءاتها على قطاع غزة تحمل رسائل لحركة حماس، وذلك بعد أن أوقفت الغارات الجوية، وعاد الهدوء من جديد، بعد يوم وليلة ساخنين. وأسفرت الغارات وعمليات القصف المدفعي التي طالت بالأساس مواقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، عن إصابات في صفوف السكان، وأضرار مادية، بالغة. غير أن قوات الاحتلال أبقت على هجماتها المعتادة ضد الصيادين والمزارعين.

وذكرت مصادر محلية أن سلسلة الغارات التي ضربت شمال ووسط وجنوب القطاع، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وتسببت في إحداث أضرار مادية. وأفاق مزارعون من القطاع على خسائر مالية كبيرة، جراء الاضرار التي لحقت بأراضيهم الزراعية التي استهدفت خلال القصف الجوي.

ودمر القصف مزارع لتربية الدواجن بشكل كامل، وأدى إلى نفوق الكثير من هذه الطيور، علاوة عن الأضرار المادية التي لحقت بواجهات عدد من المنازل لقربها من الأماكن المستهدفة. وأحدثت الغارات أيضا حالة من الهلع والخوف الشديدين، بسبب أصوات الانفجارات الكبيرة التي احدثتها الغارات الإسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، أن 14غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على مناطق متعددة من قطاع غزة. وقال إن الغارات استهدفت أراضي زراعية وممتلكات، وتسببت في أضرار مادية جسيمة.

وجاءت هذه الغارات بعد زعم إسرائيل إطلاق مسلحين من قطاع غزة، صاروخا على منطقة ساحل عسقلان، دون أن يتسبب في إحداث أضرار أو إصابات، كونه سقط في منطقة مفتوحة.

وأنهت بموجب عودة الهدوء مجددا إلى قطاع غزة، قوات الأمن انتشارها خارج المقار الأمنية، خشية من استهدافها، وعادت لمزاولة عملها من داخل مواقعها كالمعتاد.

وبالرغم من توقف الهجمات، إلا أن الطائرات الاستطلاعية الإسرائيلية «بدون طيار» ظلت تحلق بشكل كثيف فوق أجواء قطاع غزة.

وأكد مصدر عسكري اسرائيلي أن رد الجيش القوي على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة، أول من أمس كان رسالة من إسرائيل إلى حركة حماس.

وشدد على أن إسرائيل ليست معنية بتصعيد الأوضاع، موضحا أنه كان يجب عليها الرد بهذه الطريقة لـ «توضح أنها لن تقبل بأي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى وان كانت جهات مارقة قد قامت بهذا الخرق».

وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن الجيش يحاول في ردود فعله تدمير أكبر عدد من الأهداف الاستراتيجية للفصائل المسلحة في قطاع غزة، دون الانجرار إلى «مواجهة كبيرة».

وكانت آخر مواجهة كبيرة اندلعت صيف عام 2014، حين شنت إسرائيل حربا دامت لـ 51 يوما، وكانت الأعنف منذ اندلاع الصراع، وأسفرت عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، علاوة على تدمير آلاف المباني.

وفي غزة أيضا حملت حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد، واستهداف مواقع المقاومة والمنشآت والممتلكات المدنية. وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحافي «إن هذا التصعيد خطير ويجب أن يتوقف»، موضحاً أنه محاولة إسرائيلية لـ «التغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الأسرى وأهلنا في القدس وتصدير أزماتهم الداخلية الى القطاع».

وحذر برهوم الاحتلال من «التمادي في هذه الحماقات»، مؤكدا أن تفجير الاحتلال الأوضاع مع المقاومة «لن يرتد إلا في وجهه».

كذلك أكد الناطق باسم الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن حركته غير معنية بالتصعيد، غير أنه قال إنهم لن يسمحوا لإسرائيل بتصدير إخفاقاتها لشن عدوان على غزة، وأكد أنهم يتابعون كل ما يجري ميدانيا، وأنهم مستعدون لكل الاحتمالات.

وفي غزة كانت العديد من الفصائل العسكرية المسلحة قد حذرت إسرائيل من التمادي في هجماتها على القطاع، وأكدت في بيانات لها أن ذلك يجر المنطقة إلى «مواجهة لن تحمد عقباها». يشار إلى أن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل يوم أمس، كانت الأعنف منذ نحو عام، حين ردت بقوة مماثلة ردا على إطلاق صاروخ من غزة على أحد بلداتها الحدودية.

وجاءت الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة، بالرغم من حالة التهدئة القائمة بين الطرفين، بموجب اتفاق التهدئة الذي أبرم صيف عام 2014 برعاية مصرية، وينص على وقف الهجمات المتبادلة.

وواصلت قوات الاحتلال هجماتها المعتادة ضد القطاع، وهاجمت الزوارق الحربية الإسرائيلية أمس قوارب للصيادين الفلسطينيين خلال عملهم في منطقة بحرية تقع إلى الشمال من قطاع غزة. وفتحت الزوارق الحربية النار من أسلحة رشاشة ثقيلة صوب الصيادين، ما أجبرهم على ترك البحر والعودة إلى الساحل خشية من تعرضهم لخطر الإصابة أو الاعتقال.

كما استهدفت قوات الاحتلال، المتمركزة شمال قطاع غزة، الأراضي الزراعية في محيط معبر بيت حانون «ايرز».

وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال، وبشكل شبه يومي، بملاحقة الصيادين والمزارعين الذي يعملون في حقولهم القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، التي تقيم إسرائيل في عمقها منطقة أمنية عازلة تمتد لـ 300 متر.

إلى ذلك ذكرت مصادر إسرائيلية، أن قوة من الجيش اعتقلت فلسطينيين على حدود قطاع غزة، خلال محاولتهما التسلل إلى إحدى بلداتها الحدودية، حيث عثرت بحوزة أحدهم على سكين. وقامت قوات الجيش التي اعتقلت الشابين قبالة حدود المنطقة الوسطى بنقلهم إلى إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معهم.