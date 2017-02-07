عودة 400 عائلة نازحة إلى منازلها في سرت الليبية
Feb 08, 2017
لندن -« القدس العربي »: أكد مصدر رسمي ليبي الثلاثاء عودة 400 عائلة إلى منازلها في حي 700 بمدينة سرت خلال 48 ساعة الماضية. وقال المصدر باللجنة المكلفة تسهيل إجراءات استقبال العائلات النازحة العائدة إن العائلات العائدة قدمت جميع الإجراءات المطلوبة أمنيًا، وسلمت الاستبيان ووقعت على التعهد الأمني وسلمت كتيب العائلة، وبعدها سمح لهم بالدخول إلى منازلهم.
وأضاف أن اللجنة قسمت عودة النازحين إلى ست مراحل، وهي على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والاستعداد للمرحلة الثانية الأسبوع المقبل، والتي ستخصص لعودة سكان الحي السكني الثالث.
يذكر أن آمر غرفة عمليات «البنيان المرصوص» كلف لجنة لتسهيل إجراءات استقبال العائلات النازحة العائدة إلى مدينة سرت. وكان مصدر محلي أكد عودة 300 عائلة نازحة إلى منازلها بحي 700 بمدينة سرت، يوم الأحد.
عودة 400 عائلة نازحة إلى منازلها في سرت الليبية