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﻿عودة 400 عائلة نازحة إلى منازلها في سرت الليبية

Feb 08, 2017

لندن -« القدس العربي »: أكد مصدر رسمي ليبي الثلاثاء عودة 400 عائلة إلى منازلها في حي 700 بمدينة سرت خلال 48 ساعة الماضية. وقال المصدر باللجنة ‏المكلفة تسهيل إجراءات استقبال العائلات النازحة العائدة إن العائلات العائدة قدمت جميع الإجراءات المطلوبة أمنيًا، وسلمت ‏الاستبيان ووقعت على التعهد الأمني وسلمت كتيب العائلة، وبعدها سمح لهم بالدخول إلى منازلهم.‏
وأضاف أن اللجنة قسمت عودة النازحين إلى ست مراحل، وهي على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى والاستعداد للمرحلة ‏الثانية الأسبوع المقبل، والتي ستخصص لعودة سكان الحي السكني الثالث.‏
يذكر أن آمر غرفة عمليات «البنيان المرصوص» كلف لجنة لتسهيل إجراءات استقبال العائلات النازحة العائدة إلى مدينة ‏سرت. وكان مصدر محلي أكد عودة 300 عائلة نازحة إلى منازلها بحي 700 بمدينة سرت، يوم الأحد.‏

﻿عودة 400 عائلة نازحة إلى منازلها في سرت الليبية

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