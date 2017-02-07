﻿«الإغارة» و«حرب العصابات» أسلوب تنظيم «الدولة» الجديد في ريف درعا الغربي في سوريا

درعا ـ «القدس العربي»: اتجه «جيش خالد بن الوليد» الموالي لتنظيم «الدولة» (داعش)، في منطقة حوض اليرموك، بريف درعا الغربي في الآونة الأخيرة، إلى اتباع تكتيكات عسكرية غير تلك التقليدية المتبعة من قبله ضد فصائل المعارضة التي تحاصره منذ أشهر في آخر معاقله بريف درعا الغربي، حيث عمد «جيش خالد» لاتباع عمليات عسكرية خاطفة شبيهة بحرب العصابات، لكي يتمكن من إحداث أكبر قدر من الإصابات والخسائر في صفوف فصائل المعارضة التي لا يمكن أن يقارن بحجمها أو عددها وعدتها. واستطاع «جيش خالد بن الوليد» قتل وجرح عدد من فصائل المعارضة إثر هجوم مباغت على سرية العبدلي بحوض اليرموك بريف درعا الغربي، إلا أنه مني أيضا بخسائر كبيرة في صفوفه نتيجة صعوبة انسحاب مقاتليه من أرض المعركة بعد استنفار فصائل المعارضة في محيط المنطقة المًهاجمة.

وقال أبو عمار الطويرش قائد «لواء المهام الخاصة في الفرقة 46» التابعة لـ»الجبهة الجنوبية» في حديث خاص بـ «القدس العربي»، «التهويل الإعلامي لتنظيم الدولة وانضباط آلته الإعلامية بالمقارنة بالفوضى التي يشهدها إعلام الجيش الحر هي التي تصور أن التنظيم ينجح بهذا التكتيك» مشيرا إلى «أن واقع الحال يدل على أن التنظيم كان يهدف للسيطرة على مناطق جديدة مثل العبدلي والمجاريد واعتمد على طبيعة الأرض التي يكثر فيها الصخور والأشجار وتسلل وحدثت اشتباكات من الساعة الثالثة ليلا حتى ساعات الصباح حيث استعدنا المناطق التي كان قد احتلها والمحصلة أن عمليته فشلت وعندها صور أن العملية هي عملية حرب عصابات، وهذا مناف للواقع حرب العصابات تكون بشرب إمدادات العدو وليس الإغارة على خطوط التماس».

واما عن سقوط قتلى من الفصائل في سحم الجوالان فجر يوم الخميس قال الطويرش «ما حدث في قطاع سحم كان محاولة للجيش الحر السيطرة على موقع هام واستراتيجي و لكن التسلل كشف وفشلت العملية» لا سبيل أفضل للانقضاض على العدو سوى ذاك الذي ينفذه عناصر جيش خالد بن الوليد، إلا أن هذه العمليات ومهما كانت دقيقة وتحدث أكبر قدر من الإصابات في صفوف العدو، فهي لن تستطيع حسم المعركة ضد فصائل المعارضة، ولن تنجح ببث الحياة بالحاضنة الشعبية لمناطق سيطرة التنظيم، التي أحضر وجوده في المنطقة للمدنيين الويلات والحرب».

حازم أحمد ناشط إعلامي بريف درعا قال في حديثه لـ «القدس العربي»، «نجح تنظيم الدولة في مرة أو اثتنين بهذه الهجمات المباغتة إلا أن فصائل الحر أصبحت على دراية أكبر الآن باستراتيجيات التنظيم وخططه العسكرية التي يبدو أنها ستتخذ منحى الإغارة والهجمات السريعة نتيجة قبل الذخيرة والحصار شبه المحكم الذي تخضع له قواته».

واعتبر الأحمد «أن نجاح هذه العمليات سيكون بالنسبة للتنظيم أصعب بكثير مقارنة بالعمليات الأولى، نتيجة غياب عنصر المفاجأة لهذه العمليات، والتي باتت استراتيجيتها مكشوفة لعناصر الجيش الحر» صدمة كبيرة تلقتها فصائل المعارضة بخسائرها البشرية نتيجة هجمات «جيش خالد» المفاجئة إلا أنها قدمت بالمقابل آخر أوراق مقاتلي جيش الخالد بعد نفاد كامل أوراق اللعب بيدهم واتباعهم كثيرا من الاستراتيجيات العسكرية لتوسيع نفوذهم أو المحافظة عليه على أقل تقدير».