﻿بحر: إسرائيل تمهد لحرب أوسع ضد الفلسطينيين والهندي يدعو السلطة للمغادرة وإفساح المجال للمقاومة

غزة ـ «القدس العربي»: ندد قياديان في حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بقانون شرعنة الاستيطان الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الليلة قبل الماضية. وأكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن القانون يمهد لحرب أوسع ضد الأرض والحقوق الفلسطينية، فيما دعا الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، السلطة الفلسطينية إلى المغادرة، وإفساح المجال أمام الشعب لمقاومة الاحتلال.

وأكد بحر وهو أحد قياديي حماس أيضا، أن مصادقة الكنيست على قانون شرعنة الاستيطان يعد «تشريعا لإعادة الاحتلال المباشر للقدس والضفة الغربية». وشدد في تصريح صحافي على أن هذا القانون «يشطب بشكل كامل كل ما يتعلق بمسيرة التسوية والمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وينهي كل الأوهام التي بنت عليها مشروعها السياسي منذ تأسيسها وحتى اليوم». ودعا إلى مواجهة هذا القانون عبر دعم وتفعيل وتطوير «انتفاضة القدس» وأدواتها الكفاحية في وجه الاحتلال والمستوطنين، مؤكدا في الوقت نفسه على وجوب التحرك إقليميا ودوليا من أجل إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمواجهة هذا القانون وتداعياته الخطيرة.

ودعا السلطة إلى «التخلي عن أوهامها ونفض يدها من مشروعها السياسي العبثي الذي سحقته القوانين والمخططات والإجراءات الصهيونية الإرهابية».

وطالب كذلك السلطة بـ« العودة إلى أحضان شعبها والتصالح مع قواه ومكوناته السياسية والوطنية، من أجل التكاتف الجاد لمواجهة هذا القانون وسائر القوانين والمخططات الصهيونية».

كذلك رفض الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، القانون الإسرائيلي الجديد، وقال إنه يمثل «إرهابا منظماً، وعربدة إسرائيلية، واستمرارا للعدوان الإسرائيلي السافر على حق الشعب الفلسطيني في أرضه»، وقال إن القانون يأتي لـ «فرض أمر واقع وتغيير ديمغرافي خطير لترسيخ أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة»، لافتا إلى أنه يضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان.

وقال إن «الدعم والغطاء الأمريكي والصمت العربي والدولي وسياسات السلطة الفلسطينية ضد المقاومة، شجع العدو الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته». ودعا كل مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله ومستوياته المختلفة إلى الإسراع في اتخاذ «خطوات فورية وعملية وعاجلة لمواجهة هذا التغول الإسرائيلي».

من جهته قال الهندي القيادي في الجهاد في تصريحات صحافية منتقدا القانون الإسرائيلي الجديد ودور السلطة في التصدي له «إن السلطة التي لا تستطيع حماية أملاك مواطنيها وأراضيهم عليها، أن تغادر وتفسح المجال للشعب أن يُقاوم المحتل ويحمي أرضه وممتلكاته». وأضاف «على السلطة أن تخجل من ملاحقة المجاهدين والمناضلين في الضفة الغربية المحتلة، خدمة للمحتل الذي يصادر أرضهم ويهدم بيوتهم».

كذلك انتقد خطوات السلطة السياسية، وتهديدها بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل إدانة الاستيطان، وقال «التلويح بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية يُذكرنا بكل الأوهام السابقة التي لَمَحت بها السلطة الفلسطينية».

وقال إن إسرائيل تبني كل يوم مستوطنات وتسن قوانين عنصرية «بينما السلطة تلاحق المقاومة، ثم تتوجه للمؤسسات الدولية تتوسل إنصافها». وأضاف «إذا لم نساعد أنفسنا ونحمي حقوقنا ونتوحد حول المقاومة، فلن ينصفنا أو يدافع عنا الآخرون».

وجاءت تصريحات الهندي في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي الليلة قبل الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية وشرعنة البؤرة الاستيطانية. وحظي القانون الجديد بتأييد 60 نائبا ومعارضة 52.

ولاقى القانون ترحيبا كبيرا في الأوساط الإسرائيلية التي تدعم البناء الاستيطاني، وشكل تحديا جديدا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يدين الاستيطان في المناطق الفلسطينية، ويؤكد أنه غير شرعي.

من جهته أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يُشرع المستوطنات وسلب الممتلكات والأرض وما عليها من مبان ومزارع من أصحابها الشرعيين، من أخطر القوانين على الشعب الفلسطيني. وقال إنه يمثل «تحديا لكل العالم الصامت على هذه الجريمة الكبرى». وشدد في تصريح صحافي على أن هذا القانون يأتي متناقضا بشكل فاضح مع قرار مجلس الأمن الأخير الذي لا يجيز الاستيطان، وهو تحد واضح لكل القرارات والقوانين الدولية.

وقال «هذا القانون وشرعنة 4000 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس وما هو قادم يعني بوضوح منع أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 ويغلق ملف حل الدولتين بشكل نهائي». وأكد أن إسرائيل وهي دولة احتلال تفرض ما تشاء بالقوة وتذهب لمؤسساتها لإضفاء الشرعية على ما تقوم به.

ودعا الخضري المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة «هذا القرار الخطير وآثاره الكارثية على شعبنا الفلسطيني»، مطالبا كذلك بـ «موقف فلسطيني حازم في اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمواجهة هذا العدوان الجديد». وأكد أن الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام «يجب أن يتم بلورتها على أرض الواقع وبأقصى سرعة لتمتين الموقف الفلسطيني والعمل المشترك».