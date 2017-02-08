﻿الفلسطينيون يعتبرون «قانون سلب الأراضي» تصفية لحل الدولتين و«رايتس ووتش» تصفه بالتجاهل الفاضح للقانون الدولي

رام الله – «القدس العربي»: قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون سلب الأراضي الفلسطينية يؤكد أن اسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية وانتهاكها القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334. وأضاف « آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ويعمل على تطبيق قراراته، وأن لا يكتفي بعبارات الشجب والإدانة الخجولة».

بدورها نددت السلطة الفلسطينية بالمصادقة على القانون، وأعلنت ان الإقدام على هذه الخطوة يلزم الفلسطينيين بإعادة النظر في علاقاتهم مع اسرائيل. وقال حسام زلمط المستشار الاستراتيجي للرئيس الفلسطيني محمود عباس في حديث لصحيفة «هآرتس» إن «مشروع القانون الذي صودق عليه في الكنيست يقضي على فرص حل الدولتين». وحسب أقوال زلمط فإن «مشروع القانون يحتم ايضا على العالم والمجتمع الدولي العمل أمام الرعونة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو التي تستهتر بالعالم كله وبالقانون الدولي».

وأما صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فقال إن «البرلمان الإسرائيلي صادق على قانون يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية. يجب وقف الانتهاك المنهجي لحقوق الفلسطينيين من قبل اسرائيل. المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن القيام بخطوات عملية من أجل الدفاع عن الفلسطينيين الخاضعين للنظام العسكري الإسرائيلي».

واستنكرت حنان عشراوي إقرار الكنيست الإسرائيلي القراءة النهائية لما وصفته بقانون «تبييض المستوطنات وتشريعها» في الأراضي الفلسطينية. وقالت في بيان صدر عن مكتبها «في تحد نوعي وخطير، أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية بما فيها القرار 2334 وميثاق روما الأساسي الذي بموجبه يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية».

واعتبرت عشراوي أن إسرائيل أجازت بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة تنفذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية لتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام وتعمل بالقوة على فرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية. ويشير هذا المشروع إلى الضم النهائي للضفة الغربية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية التي بدونها لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة والعالم.

وأختتمت عشراوي بيانها بالقول انه على الرغم من كوننا ضحية احتلال بغيض»إلا أننا سنقاوم هذا التوسع والقهر وسوف نستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والدفاع عن حق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعدالة».

من ناحيتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون التسويات الذي يسمح بتسوية وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية اقيمت على اراضٍ فلسطينية خاصة ويمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والاحتيال على القانون في إطار سعيها للقضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة وهو ما يتفاخر بقوله أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وآخرهم الوزير الإسرائيلي اوفير اكونيس من حزب الليكود الذي أكد على أن القانون (خطوة مهمة باتجاه القضاء على حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية).

وأكدت الخارجية أن إقرار هذا القانون يأتي في إطار حالة من الهستيريا المتصاعدة في اسرائيل لتمرير المزيد من قوانين الأمر الواقع التوسعية وفي مقدمتها مشروع قانون فرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم وغيرها بما يؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين. كما رأت الخارجية أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في استغلال الإدانات الدولية الشكلية وغير المجدية للاستيطان، وفي تفسير الصمت الأمريكي على أنه ضوء أخضر للانقضاض على ما تبقى من حل الدولتين.

واعتبرت أن إقرار هذا القانون العنصري التوسعي يشكل الاختبار الحاسم لجدية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين وفي حماية حل الدولتين وتحقيق السلام العادل. وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالدفاع عن مصداقية قراراته الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها قرار 2334. ودعت الادارة الأمريكية الى سرعة توضيح وتفسير موقفها إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي ينسف الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام ويدمر أي فرصة للتوصل الىى حل سياسي تفاوضي للصراع، ويفتح الباب على مصراعيه أمام اتساع دائرة التطرف العنيف في المنطقة.

وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تصريحا رداً على القانون الجديد الذي يسمح لإسرائيل بالاستحواذ على أراض مملوكة لفلسطينيين بأثر رجعي لصالح المستوطنات. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش : «تمرير الكنيست لمشروع قانون «التسوية» يُلغي سنوات من القانون الإسرائيلي المرعي، ويأتي بعد أسابيع فقط من تمرير مجلس الأمن للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات ويعكس تجاهل إسرائيل الفاضح للقانون الدولي. وأضافت ووتش «يرسّخ مشروع القانون الاحتلال المتواصل بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية حيث يخضع المستوطنون الإسرائيليون والفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة نفسها لأنظمة قانونية وقواعد وخدمات «منفصلة وغير متساوية». وقالت إن على المسؤولين الإسرائيليين الذين يقودون سياسة الاستيطان أن يعلموا أن إدارة ترامب لا تستطيع حمايتهم من تدقيق «المحكمة الجنائية الدولية» حيث تواصل المدّعية العامة بحث النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني».