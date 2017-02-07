﻿رياض الشعيبي: «النهضة» حركة سلمية وعدم إدراجها في قائمة الإرهاب لا يُعد مكسبا سياسيا

تونس – «القدس العربي»: قال الأمين العام لحزب «البناء الوطني» التونسي رياض الشعيبي إن عدم إدراج حركة «النهضة» ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية التي ستصدرها وزارة الخارجية الأمريكية لا يُعدّ مكسبا سياسيا جديدا على اعتبار أن اسم الحركة على مدى تاريخها لم يرتبط بالتطرف، لكنه انتقد في المقابل إدراج تنظيم «الإخون المسلمين» في القائمة المذكورة، مشيرا إلى أن التنظيم يستعمل منذ تأسيسه قبل ثمانية عقود وسائل سلمية ومدنية في نشاطه المشروع كتنظيم اجتماعي واسع.

واعتبر من جهة أخرى أن هيمنة الحكومة وأحزابها على المشهد السياسي التونسي قد يساعد في التنبؤ بنتائج الانتخابات البلدية مسبقا، كما انتقد استعمال قضية اغتيال شكري بلعيد لتصفية حسابات سياسية، فضلا عن محاولة إقحامها في الصراع بين وزير التربية ناجي جلول ونقابات التعليم عبر إدراج سيرة بلعيد ضمن كتب التاريخ المدرسية.

و أشارت مصادر إعلامية إلى اعتزام وزارة الخارجية الأمريكية إصدار قائمة جديدة للتنظيمات الإرهابية تتضمن تنظيم «الإخوان المسلمين» وتستثني جميع الحركات الإسلامية في تونس والمغرب.

وأكد الشعيبي في حوار خاص مع «القدس العربي» أن حركة «النهضة» لم يتم تصنيفها مطلقا خلال تاريخها ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، و»بالتالي عدم تصنيفها هذه المرة لا يعد مكسبا سياسيا لهذه الحركة، ولذلك فطريقة بعض أنصارها في الدفاع عنها هي طريقة خاطئة تجعلها في موقع اتهام وكأن نجاتها من التصنيف على هذا الأساس يعتبر مكسبا سياسيا وهذا غير صحيح».

وفيما يتعلق بإدراج تنظيم الإخوان المسلمين ضمن القائمة، قال الشعيبي «لا أعتقد أن الإخوان المسلمين هم تنظيم إرهابي لأن هذه الحركة على امتداد 80 سنة كانت تستعمل الوسائل المدنية والسلمية للعمل، وحقها في النشاط المشروع باعتبارها تنظيما اجتماعيا واسعا لا يحتاج إلى أي شهادة من دولة أخرى على غرار ما تفعله وزارة الخارجية الأمريكية في تصنيفها كحركة إرهابية. وأعتقد أن السياسية الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي سياسية جائرة، ولا تساهم بتحسين العلاقة بين الولايات المتحدة وشعوب المنطقة بل بالعكس هي تزرع مزيدا من الحقد والكرهية تجاه سياساتها في المنطقة».

ويخشى بعض المراقبين من قرارات جديدة قد يتخذها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تجاه المسلمين بعد حظر دخول رعايا سبع دول مسلمة وترحيل اللاجئين الموجودين في البلاد.

وقال الشعيبي «أعتقد أن ترامب أعلنها منذ البداية واعتبر أن ما سماه الإسلام الراديكالي هو العدو الأول في السنوات المقبلة، وللأسف هذا الإسلام الراديكالي لم تقدم له السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة تعريفا محددا وبقي عاما وشاملا إلى حد أن وصل إلى منع مواطنين من دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذه سياسة عنصرية وتمييز غير عادل تجاه المسلمين وهي تؤجج الصراعات في العالم ولا تساهم في إرساء الأمن والسلم العالميين».

من جهة أخرى، اعتبر الشعيبي أن شروط نجاح الانتخابات البلدية المقبلة «لم تتوفر حتى الآن لأن العبرة ليست في الجانب الإجرائي فقط أي إجراء الانتخابات وفوز قوة سياسة واحدة بها، لكن هناك ترسانة قانونية كاملة يجب أن تكون جاهزة قبل إجراء الانتخابات، وإلا فالمجالس المنتخبة لن تجد الإطار القانوني والتشريعي الذي تشتغل فيه ولا الوسائل والموارد التي تمكّنها من إنفاذ صلاحياتها. وأعتقد أن هيمنة الحكومة وأحزابها على المشهد السياسي ربما يساعد في التنبؤ بنتائج الانتخابات مسبقا ولكنه ربما أيضا لن يساعد في استشراف مدى نجاح المجالس القادمة في مهامها من عدمه».

وأحيت تونس مؤخرا الذكرى الرابعة لاغتيال القيادي المعارض شكري بعيد، في وقت ما زالت فيه المعارضة تتحدث عن بعض النقاط الغامضة في ملف القضية، متهمة السلطات بعدم الجدية في الكشف عن الأطراف الحقيقية التي تقف خلف عملية الاغتيال.

وقال الشعيبي «لا شك أن جريمة اغتيال الشهيد بلعيد خطيرة وكانت أحد الأسباب الرئيسية لانتكاس تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، فاغتيال بلعيد لم يستهدف شكري في حد ذاته ولا حزبه بل كل التجربة الانتقالية في تونس في تلك المرحلة، والآن هناك مسار قضائي استطاع أن يكشف عن أغلب خيوط عملية الاغتيال والأطراف المورطة فيها، ومن المهم إعطاء القضاء فرصة حتى يبت في هذه القضية، أما الاستمرار في استعمال هذه القضية لتصفية حسابات سياسية ضد الخصوم فهذا لن يساعد على نجاح هذه التجربة واستمرارها، بل سيكون معوّقا رئيسيا لها، مع أنه من الأكيد والبديهي أن من كان يحكم في تلك المرحلة (الترويكا) يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية عن جريمة الاغتيال، ولكن لا أعتقد أن هناك أطرافا سياسية تتحمل مسؤولية قانونية أو متورطة بالفعل في هذه العملية، باستثناء مجموعة الإرهابيين الذين تم القبض عليهم وتجري حاليا محاكمتهم».

وفي ما يتعلق بقرار وزير التربية ناجي جلول إدراج سيرة شكري بعيد في كتب التاريخ المدرسية، قال الشعيبي «أزمة التعليم في تونس هي أزمة وطنية لا تتعلق بشعارات إيديولوجية، وما يفعله ناجي جلول من خلال إقحام قضية شكري في صراعه مع النقابات ليس له أي معنى، لأنه في مرحلة سابقة حاول أن يستعمل تدريس القرآن في المدارس للاستنصار بحركة «النهضة» وجمهورها في صراعه مع النقابات، والآن أراد استعمال قضية شكري بلعيد لهذا الأمر، ولذلك أقول إن ناجي جلول هو أحد أسباب أزمة التعليم في تونس».

على صعيد آخر، انتقد الشعيبي استيلاء «شيوخ السياسة» في تونس على الدولة بعد الثورة التي قام بها الشباب، مشيرا إلى أن «الثورة قيمة رمزية والاستيلاء على الثورة لا يمكن أن يحمل سوى تبني مطالبها والدفاع عنها، وما قام به شيوخ السياسة في تونس هو أنهم استولوا على الدولة ولكن لا يمكنهم الاستيلاء على الثورة لأنهم لم يستجيبوا للانتظارات والشعارات التي رفعها شباب الثورة. ومحاولة تزيين الوضع الراهن (التسوية السياسية بين النهضة والنداء) من خلال إشراك بعض الوجوه الشبابية لن يفيد كثيرا لأن الخيارات الرئيسية لهذه الحكومة تحتكم لعقليات قديمة ولا تستجيب لانتظارات الشباب وبالتالي المطلوب هو تغيير في العقلية وليس فقط في مستوى الوجوه المشاركة في الحكومة».

وانتقد حالة التوتر والاحتقان الكبيرة والانقسام الحاصل بين النخبة التونسية «فمن يشاهد الإعلام التونسي ومن يتابع الخصومات الإيديولوجية بين النخب التونسية، يكتشف بسهولة عمق الانقسام وحجم الاحتقان الموجود، والحمد لله أن المجتمع التونسي ليس مجتمعا مسلحا وإلا لتحول هذا الصراع إلى صراع عنيف جدا، فالعنف الذي تحمله الكلمات في الصراع الإيديولوجي هو أخطر في دلالاته من العنف الذي نراه في الرصاصات التي تخرج من الأسلحة النارية».