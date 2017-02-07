﻿أسهم اليابان تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين وسط تعاملات هزيلة

طوكيو ـ (رويترز) : هبطت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين في تعاملات هزيلة أمس، متأثرة بتراجع الأسهم العالمية وارتفاع الين مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة.

وسجل سهم «تويوتا موتور» أداء دون السوق بانخفاضه 2.4 بالمئة بعد توقعات للأرباح جاءت مخيبة للآمال.

ونزل مؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.4 بالمئة ليغلق عند 18910.78 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 24 يناير كانون الثاني.

وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1516.15 نقطة مع تداول 1.69 مليار سهم فقط وهو أقل مستوى لتداول أسهم المؤشر منذ الثلاثين من يناير/ كانون الثاني.

ويعكس انخفاض حجم التداول حذر المستثمرين قبيل اجتماع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي 10 و11 من الشهر الحالي، والمرجح أن تكون التجارة والعملات على جدول أعماله.

وتراجع المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.2 بالمئة لينهي اليوم عند 13590.40 نقطة