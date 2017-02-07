﻿«الإتحاد الألماني للتجارة الخارجية» ينتقد ترامب بحدة غير معهودة

برلين ـ (د ب أ): انتقد الإتحاد الألماني للتجارة الخارجية «بي جي ايه» الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بحدة غير معهودة، وحذر من حدوث تدهور اقتصادي.

وقال رئيس الاتحاد أنتون برونر،أمس في العاصمة الألمانية برلين، إن ترامب صاحب مؤسسة عائلية «مقتنع تماما بنفسه ومتعطش للسلطة» بدون أي ربط باقتصاد السوق الاجتماعي.

وأشار إلى أن ترامب يرى الولايات المتحدة الأمريكية كشركته ويتصرف وفقا لشعاره الخاص في الحياة «إنني أربح دائما».

وأضاف أنه مع تنصيب ترامب أضيفت مشكلة خاصة تماما بالنسبة للمجتمع الدولي، لافتا إلى أن الإجراءات الأولى التي اتخذها ترامب بعد توليه منصبه تعد مثيرة للقلق.

وأكد برونر أنه يفضل التعامل مع ترامب على محمل الجد، لافتا إلى أن السياسة الاقتصادية التي يتبعها ترامب سوف تخلف أثارا عميقة لدى شركات ألمانية.

يذكر أن خبراء اقتصاد صرحوا بتوقعات مشابهة من قبل.

وبحسب الوضع الحالي، يتجه التصدير الألماني في عام 2017 إلى تحقيق رقم قياسي على الرغم من زيادة المخاطر التي يتم مواجهتها في التجارة العالمية.

وقال برونر إنه من الممكن أن تزداد الصادرات هذا العام بنسبة تصل إلى 5ر2 بالمئة لتتجاوز بذلك 1235 مليار يورو، ولكنه أكد أنه : «لابد من وضع علامة استفهام كبيرة وراء هذا التوقع»، لافتا إلى أن قائمة المخاطر التي تتعرض لها التجارة الخارجية تصير أطول.

من جهة أخرى أعلن المكتب الإتحادي الألماني للإحصاء تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا بشكل مفاجئ في نهاية عام 2016.

وأوضح المكتب أمس، في مدينة فيسبادن أن إجمالي الإنتاج في هذا القطاع تراجع بنسبة 0.3 بالمئة في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي يسبقه.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا على العكس من ذلك حدوث زيادة في الإنتاج بنسبة 3ر0 بالمئة.

يذكر أن الإنتاج في هذا القطاع ارتفع بنسبة منقحة تبلغ 5ر0 بالمئة في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وتراجع الإنتاج الصناعي الأضيق نطاقا بنسبة 4ر3 بالمئة خلال شهر كانون أول/ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي يسبقه، فيما تراجع الإنتاج بشكل ملحوظ في السلع الرأسمالية والاستهلاكية.

وبخلاف الصناعة، تراجع أيضا إنتاج الطاقة خلال شهر كانون أول/ديسمبر الماضي بنسبة 9ر0 بالمئة عن الشهر الذي يسبقه.