﻿جبريل سيسيه يعتزل للمرة الثانية!

لندن – د ب أ: أعلن جبريل سيسيه نجم منتخب فرنسا وليفربول الإنكليزي سابقا، اعتزال كرة القدم في سن الخامسة والثلاثين. وسبق لسيسيه أن أعلن اعتزاله في تشرين الأول/ اكتوبر 2015 بسبب الإصابة في الفخذ التي أجبرته على الخضوع لجراحة، لكن اللاعب كان يأمل بالعودة مجددا إلى الملاعب. وتدرب سيسيه مع اوزير الفرنسي في محاولة للحصول على عقد احترافي في فرنسا، لكن بعد فشله في جذب أنظار أي ناد أعلن اعتزاله بعد 17 عاما في الملاعب. وقال سيسيه: «كنت أحب أنني لاعب كرة قدم، حتى هذه اللحظة فإن كرة القدم هي حياتي، كنت أتمنى ان أواصل مسيرتي، التي تعثرت في بعض الفترات، لكن أؤكد اليوم أن مسيرتي في الملاعب انتهت». وأضاف: «سأركز بكل ما أملك على مسيرتي كـ»دي جي» ومنتج ومعلق، بجانب علامة الملابس الخاصة بي». وشارك سيسيه في 41 مباراة مع منتخب فرنسا، بينها مباريات في مونديالي 2002 و2010 .ولعب لأندية باناثينايكوس ولاتسيو كوينز باريك رينجرز وكوبان كراسنودار وباستيا.

رئيس بيسكارا الايطالي يفكر في الاستقالة بعد إضرام النار في سيارتيه!

روما – د ب أ: يدرس دانييلي سيباستياني الاستقالة من رئاسة نادي بيسكارا الإيطالي لاعتقاده بإضرام الحريق المتعمد في سيارتيه. وتجري الشرطة في البلدة الساحلية تحقيقاتها في اشتعال النيران في سيارتي سيباستياني مساء الاثنين، والذي أسفر عن تدمير السيارتين تماما خلال تواجدهما في مقر إقامة سيباستياني، الذي أوضح أنه سيستقيل في نهاية الموسم الحالي بعد الهتافات العدائية من الجماهير والتي تعرض لها بعد الهزيمة 2/6 أمام لاتسيو. وبدأ سيباستياني، وهو رجل أعمال مولود في بيسكارا، رئاسته للنادي في 2011 وقاده للصعود إلى الدرجة الأولى في 2012، لكنه هبط في 2013 قبل أن يعود للدرجة الأولى في 2016 . ويتذيل بيسكارا الدوري الإيطالي حاليا بتسع نقاط من 23 مباراة، حيث اتسع الفارق الذي يفضله عن فرق منطقة الأمان إلى 13 نقطة قبل 15 مباراة على نهاية الموسم.

علي غزال أول مصري يحترف في الدوري الصيني

بكين – الأناضول: أعلن نادي جويجو هنغفنغ زيتشنغ الصيني، تعاقده مع المصري علي غزال لموسمين بعد الاتفاق معه ومع مسؤولي ناسيونال ماديرا البرتغالي. وأصبح غزال أول لاعب مصري يحترف في الدوري الصيني، حيث سيخوض معسكرا تدريبيا مع الفريق في كوريا الجنوبية قبل انطلاق الدوري الصيني الشهر المقبل. ولعب غزال مع ماديرا منذ يناير/ كانون الثاني 2013 قادما من وادي دجلة. ويشارك زيتشنغ في الدوري السوبر الصيني في موسم 2017 بعدما صعد من الدرجة الأولى. وبدأت الأندية الصينية في السنوات الأخيرة باستقطاب العديد من النجوم العالميين، أبرزهم المالي عمر كانوتيه والإيفواري ديدييه دروغبا ومواطنه جيرفينيو والبرازيلي روبينيو وآخرهم الثنائي البرازيلي أوسكار والكسندر باتو والأرجنتيني كارلوس تيفيز والنيجيري جون أوبي ميكيل.

ليفاندوفسكي لاعب العام في بولندا للسنة السادسة على التوالي

ميونيخ – د ب أ: اختير روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، لاعب العام في 2016 للسنة السادسة على التوالي في بلاده بولندا. وكتب ليفاندوفسكي على «تويتر»: «كما الحال دائما، فإن هذا اللقب يعني لي الكثير جدا». وأعلن بايرن ميونيخ أن ليفاندوفسكي تغلب في التصويت على كميل غيليك وغرزيغورز كريتشوفياك واركاديوس ميليك ومايكل بازدان. وتابع ليفاندوفسكي (28 عاما): «هذا شرف عظيم لي». يذكر أن ليفاندوفسكي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين في الدوري الألماني بعد بيير إيمريك اوباميانغ مهاجم دورتموند، برصيد 15 هدفا.

أدو دن هاغ الهولندي يقيل مدربه لسوء النتائج

لاهاي (هولندا) – د ب أ: أقال نادي أدو دن هاغ الهولندي مدربه زيليكو بيتروفيتش لسوء نتائج الفريق في الفترة الماضية. ويحتل أدو دن هاغ المركز السادس عشر في الدوري الهولندي حاليا، حيث خسر صفر/2 أمام ضيفه فيتيس آرنهيم يوم الجمعة الماضي، لتكون الهزيمة الرابعة على التوالي والثامنة في آخر تسع مباريات خاضها في المسابقة. ولم يكشف النادي بعد عن هوية المدرب المرشح لخلافة بيتروفيتش.

الإصابة تلغي مشاركة كولشرايبر في بطولة صوفيا للتنس

صوفيا – د ب أ: أعلن لاعب التنس الألماني فيليب كولشرايبر (33 عاما) اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة صوفيا المقامة حاليا بسبب إصابة عضلية. وكان كولشرايبر أعرب عن شكواه من الإصابة بعد مشاركته مع المنتخب الألماني في المواجهة مع نظيره البلجيكي في الدور الأول لبطولة كأس ديفيز. وكان المنتخب الألماني خسر 1/4 أمام نظيره البلجيكي في هذا الدور الذي أقيمت فعالياته أيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين.