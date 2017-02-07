﻿جيمس يقود كافالييرز الى فوز ثمين على ويزاردز

واشنطن – د ب أ: تألق النجم الأمريكي الشهير ليبرون جيمس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي ليمنح فريقه كليفلاند كافالييرز فوزا ثمينا 140/135 على مضيفه واشنطن ويزاردز في للمحترفين.

وسجل جيمس 32 نقطة و17 تمريرة حاسمة، ليكون أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في أي مباراة خاضها على مدار مسيرته الرياضية حتى الآن. وعزز كافالييرز موقعه في صدارة مجموعة الشرق بعدما حقق الفوز الخامس والثلاثين مقابل 15 هزيمة في الموسم الحالي حتى الآن. وواصل ميامي هيت انتفاضته، وحقق الفوز الحادي عشر على التوالي بين 22 انتصارا فقط، حققها في المسابقة هذا الموسم، مقابل 30 هزيمة، وتغلب على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 115/113 .ويدين ميامي هيت بالفضل الكبير إلى لاعبه غوران دراغيتش الذي سجل 33 نقطة، ليقود الفريق إلى الفوز خارج ملعبه ومواصلة مسلسل الانتصارات. وفاز إنديانا بيسرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 93/90 وتورنتو رابتورز على لوس أنجليس كليبرز 118/109 وديترويت بيستونز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 113/96 ونيو أورلينز بيليكانز 111/106 وممفيس غريزلز على سان أنطونيو سبيرز 89/74 ودينفر ناغتس على دالاس مافريكس 110/87 .كما فاز شيكاغو بولز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 112/107 ولوس أنجليس ليكرز على مضيفه نيويورك نيكس 121/107 ويوتا جاز على مضيفه أتلانتا هوكس 120/95 .