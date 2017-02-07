﻿الاتحاد الدولي لألعاب القوى يجمد قواعد تغيير الجنسية!

موناكو – رويترز: جمد الاتحاد الدولي لألعاب القوى قواعد تغيير الجنسية بين الرياضيين، قائلا إن النظام بات عرضة للانتهاك وان القواعد يتم التلاعب بها.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل للاتفاق على قواعد جديدة بنهاية العام. وأضاف: «أصبح من الواضح للغاية أن قواعد تغيير الولاء، خاصة في افريقيا، لم تعد تفي بالغرض». وأضاف: «ألعاب القوى تقوم على الفرق الوطنية وهي عرضة للتلاعب». وتابع: «القواعد لا تفرض الحماية الضرورية للرياضيين وباتت عرضة للاختراق. تتلقى العديد من الاتحادات تقارير بشأن رياضيين متاحين للاتجار.» وذكر الاتحاد الدولي للقوى ان الايقاف لن يؤثر على 15 طلبا لتحويل الولاء والتي تم التقدم بها. وعلى عكس رياضات أخرى مثل كرة القدم، تسمح ألعاب القوى للمنافسين بتغيير جنسياتهم حتى بعد تمثيلهم لدولة ما على المستوى الدولي. وغير العديد من الرياضيين ولاءهم عشية اولمبياد ريو العام الماضي. وسيقود حماد مالبوم، ممثل افريقيا في مجلس الاتحاد الدولي لالعاب القوى، مجموعة العمل. وقال مالبوم: «الوضع الحالي خاطئ. ما نملكه حاليا هو عبارة عن سوق للجملة للمواهب الافريقية مفتوح لمن يقدم أعلى سعر.» وأضاف: «تورط العديد من الرياضيين والكثير منهم غيروا الولاء في سن صغيرة بدون أن يفهموا أنهم يخسرون جنسياتهم.» وتابع: «البعض يركضون صوب دول معينة لكنهم ليسوا مواطنين بهذه الدول. في نهاية البطولة لا يصبحون مواطنين فيها ولا يكون لهم مستقبل».