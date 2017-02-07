﻿الحضري واستقالات المدربين والرقص الكاميروني أبرز ملامح البطولة

ليبرفيل – الأناضول: شهدت النسخة الحادية والثلاثون لكأس الأمم الأفريقية في الغابون التي اختتمت الأحد الماضي بتتويج الكاميرون بلقبها الخامس بعد غياب 15 عاما، العديد من المواقف والأرقام.

وتمكن الحارس المصري عصام الحضري من تحطيم عدة أرقام قياسية، إضافة لمطاردة «النحس» المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة في النهائيات، واستقالات بعض المدربين بعد الخروج القاري، وإنهاء بعض المنتخبات عقدة الفوز على منتخبات أخرى.

ففي البداية، دخل منتخب غينيا بيساو التاريخ الإفريقي من أوسع أبوابه بتحقيقه نقطة واحدة وتسجيله هدفا في أول مشاركة له بكأس الأمم الإفريقية، بعد التعادل مع الغابون المستضيف 1/1. وشهدت البطولة شكوى جماعية من مدربي المجموعة الرابعة التي ضمت غانا ومصر ومالي وأوغندا من سوء أرضية ملعب «أوييم» والتي أدت إلى إصابة العديد من اللاعبين وعدم استكمالهم مباريات فرقهم. واضطرت اللجنة المنظمة للبطولة لعلاج الشكوى بإخطار فرق المجموعة بأداء اللاعبين تدريبات الإحماء في غرف مغلقة، حفاظا على أرضية الملاعب، حتى لا تتعرض لأي ضرر قبل انطلاق المباريات. وثأر منتخب الكونغو الديموقراطية من المغرب بعد 41 عاما، وتحديدا منذ أمم إفريقيا 1976 عندما فاز المغاربة وقتها بهدف نظيف. كما كسر المنتخب المصري «العقدة» المغربية بعدما فاز عليه بهدف نظيف، في ربع نهائي البطولة القارية، حيث كان آخر انتصار لمنتخب مصر على المغرب في بطولة إفريقيا 1986 بهدف طاهر أبو زيد. وللمرة الأولى منذ نسخة 2004، شهد الدور ربع النهائي تواجد ثلاث منتخبات عربية، هي مصر وتونس والمغرب، حيث شهدت بطولة 2004 تأهل تونس «المستضيفة» والمغرب والجزائر. ونجح المنتخب المغربي في إنهاء عقدة مرحلة المجموعات والتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى بعد غياب 13 عاما. أما المفاجأة الكبرى في بطولة الغابون كانت خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول، وفشله في التأهل لربع النهائي رغم أنه كان أحد المرشحين بقوة للتتويج بلقبها.

ومن المواقف التي شهدتها نسخة 2017 قرار الاتحاد الغاني، توقيع غرامة مالية على حارس المنتخب بريما رزاق إثر تغريدات نشرها على صفحته الخاصة على «تويتر» هاجم فيها الجماهير التي انتقدت أداءه. وألقت جماهير توغو باللوم على الحارس كوسي أغاسا في الهزيمة أمام نظيره المغربي 1/3، وتوجهت الجماهير الغاضبة إلى منزل أغاسا في توغو، وحاولت تدميره وتعدّت على عائلته. وتدخلت الشرطة المحلية في الوقت المناسب، وقامت بتفريق الجماهير من أمام منزل الحارس، وقضى أفراد من الشرطة ليلة كاملة أمام منزل أغاسا لتفادي أي اعتداء جديد عليه.

وشهدت البطولة استقالة مجموعة من المدربين عقب الخروج، وهم البلجيكي جورج ليكنز مدرب الجزائر، وأفوام غرانت مدرب غانا، والبولندي هنري كاسبرجاك مدرب تونس، وكاليستو باسيوا مدرب زيمبابوي، والفرنسي ميشيل دوسييه مدرب كوت ديفوار. وأعلن سالمون كالو لاعب المنتخب الإيفواري اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج منتخب بلاده وفشله في الحفاظ على اللقب القاري. وشهدت نسخة 2017 تحطيم الحارس المصري الحضري العديد من الأرقام القياسية وأصبح أكبر لاعب فى إفريقيا يشارك بكأس الأمم (44 عاما)، متفوقا على كيرلس أبو لاعب موريشيوس، الذى شارك وعمره 43 عاما و254 يوما. كما أصبح الحضري صاحب الـ153 مباراة دولية، رابع أكثر حراس المرمى مشاركة في المباريات الدولية بعد الإيطالي بوفون، والإسباني ايكر كاسياس، والسعودي محمد الدعيع. كذلك حطم رقمه القياسي كأكثر حراس المرمى تحقيقا للفوز في أمم إفريقيا بعد الانتصار الـ20 أمام بوركينا فاسو. وواصل النحس مطاردته للأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري في إمكانية التتويج بلقب على مدار تاريخه التدريبي عندما يصل فريقه لنهائي. وكان لقاء الكاميرون النهائي رقم 13 للأرجنتيني كوبر، الذي يفشل فيه بتحقيق لقب البطولة، ولم يفز سوى مرتين في الكأس السوبر الإسباني مع ريال مايوركا. وظهرت تقليعة جديدة من لاعبي الكاميرون بالرقص والغناء قبل جميع اللقاءات فور وصولهم ملعب المباراة وحتى دخولهم غرف خلع الملابس. وأصبح هوغو بروس مدرب المنتخب الكاميروني أول مدرب بلجيكي يتوّج باللقب الإفريقي. وحول التكلفة المالية للبطولة قال كريستيان كرانغال عضو اللجنة المنظمة أن التكلفة الفعلية بلغت 311 مليون دولار، كما أن الحضور الإجمالي تراوح بين 330 و350 ألف مشجع. وكانت مباراة تونس وزيمبابوي في الدور الأول الأقل استقطابا للمشجعين، إذ حضرها 1800 شخص في ملعب الصداقة بالعاصمة الغابونية الذي استضاف مباراتي الافتتاح والنهائي. ووصل إجمالي عدد الحضور في المباراة النهائية نحو 40 ألف مشجع.