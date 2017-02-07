﻿الدوري البرازيلي: أسر ضحايا الكارثة الجوية يقررون مقاضاة تشابيكوينسي

برازيليا – د ب أ: قررت عائلات الصحفيين السبعة ضحايا الكارثة الجوية، التي أودت بحياة لاعبي تشابيكوينسي البرازيلي، مقاضاة النادي، باعتباره أحد المتسببين في الحادث.

ويرى جواو تانكريدو، محامي عائلات الضحايا، أن تشابيكوينسي يجب أن يتحمل جزءا من مسؤولية الحادث، الذي وقع في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رغم أنه لا يعتبر المسؤول المباشر، مؤكدا أن أقارب الضحايا، الذين يمثلهم لم يتلقوا أي تعويضات حتى الآن. وقال تانكريدو: «يجب مقاضاة تشابيكوينسي، لا يوجد سبيل آخر، النادي هو من قام بتأجير الطائرة والتعاقد مع شركة الطيران». وكان من بين ضحايا هذا الحادث الأليم صحفيون كانوا في طريقهم إلى تغطية نهائي بطولة سودا أمريكانا، التي كانت ستجمع بين تشابيكوينسي وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي. وأكد محامي أسر الضحايا أنه طالب القضاء بالحصول على تفاصيل العقد المبرم بين تشابيكوينسي وشركة «لاميا» للطيران. وأضاف: «أريد أن أعرف من المسؤول عن التعويضات في حال وقوع حادث».

ومن جانبه، أبدى نادي تشابيكوينسي استياءه من قرار أسر الضحايا بمقاضاته، وقال لويس أنطونيو بالاورو، نائب مدير الشؤون القانونية بالنادي: «المحامي له كل الحق في القيام بما يريد، ولكننا لسنا مسؤولين عن الحادث، نحن ضحايا أيضا». وأضاف: «من الأمثل أن نتحد لنكافح ضد شركات التأمين وشركة الطيران وضد الحكومة البوليفية». وأكد نادي تشابيكوينسي قبل أسابيع أن عائدات المباريات الخيرية، التي حصل عليها كانون الثاني/ يناير الماضي، سيتم تخصيصها لعائلات الضحايا. وفتحت السلطات في البرازيل وكولومبيا وبوليفيا تحقيقات مع شركة «لاميا» للطيران للوقوف على ملابسات الحادث. واتهمت الشركة البوليفية بتجاهل تحذيرات المراقبين الجويين وبتعمدها السماح لطائراتها بالطيران في رحلات سابقة بكمية من الوقود أقل من المطلوب.