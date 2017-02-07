﻿الدوري الألماني: هونيس يجمع بين منصبي رئيس البايرن ورئيس مجلس الإدارة

ميونيخ – د ب أ: فاز أولي هونيس بمنصب رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني رسميا.

وسيتولى هونيس المنصب بعد شهرين من استعادة موقعه كرئيس النادي الألماني عقب انقضاء عقوبة حبسه بتهمة التهرب الضريبي. وصوت مجلس إدارة البايرن بالتزكية لصالح تولي هونيس (65 عاما) منصب رئيس مجلس إدارة النادي. وأوضح البايرن: «هذه الخطوة تعيد هونيس إلى دوره المزدوج في منصب الرئيس ورئيس مجلس الإدارة الذي تولاه بين 2009 و2014». وحصل هونيس على إطلاق سراح مشروط في أواخر شباط/ فبراير الماضي، بعدما أتم نصف مدة العقوبة (ثلاث سنوات ونصف)، والتي عوقب بها لتهربه من دفع 28 مليون و500 ألف يورو لصالح الضرائب، مستعينا بحساب سري في أحد البنوك السويسرية. وقبل إطلاق سراحه من السجن، قضى هونيس عقوبة السجن ليلا حيث يفرج عنه نهارا منذ مطلع العام الماضي وهذا سمح له بالعمل كمساعد مع فرق الشباب بنادي بايرن ميونيخ. وبدأ هونيس حياته العملية بالبايرن في عمر الـ19، وتدرج سريعا للعب مع منتخب ألمانيا الغربية، الذي توج معه باللقب الأوروبي في 1972، وكان يبلغ وقتها 20 عاما، وفي 1974 توج بكأس العالم. وانتهت مسيرته في الملاعب بعد إصابة قوية في الركبة، وعندما بلغ 27 عاما أصبح المدير العام لبايرن ميونيخ، وهو أصغر شخص يتولى هذا المنصب في كرة القدم الألمانية. وخلال العقود الثلاث التالية، تولى هونيس الاشراف على ثروات البايرن كمدير عام، قبل أن يتولى رئاسة النادي في الفترة من 2009 وحتى 2014. وخلال هذه الفترة، التي عمل فيها مديرا عاما تنفيذيا ورئيسا للنادي، فاز البايرن بلقب البوندسليغا 19 مرة وبكأس ألمانيا 11 مرة، كما فاز ببطولتين لدوري أبطال أوروبا. وكان هونيس القوة الدافعة وراء وجود البايرن بين أندية الصفوة في أوروبا بجانب برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.