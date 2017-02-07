﻿أغويرو يرفض الرحيل وينتظر نهاية الموسم لحسم مصيره

مانشستر – الأناضول: أكد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، أنه لا يرغب في الرحيل عن الفريق وتمسك بالبقاء ضمن صفوفه.

جاءت تصريحاته بعد الأنباء التي ترددت حول دخول مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في مفاوضات للتعاقد معه الموسم المقبل. وقال أغويرو: «لا أفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي، ولن أوقع أي عقد مع أي ناد آخر، خاصة وأن عقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي». وأضاف: «باقي ثلاثة أشهر على نهاية الموسم الحالي، وبعدها أنتظر رؤية مسؤولي مانشستر سيتي في ما يتعلق بالتجديد معي من عدمه». وأوضح: «أنا في حالة جيدة، هذه الأمور تحصل في بعض الأحيان، عندما تكون على مقاعد الاحتياط، يتعين عليك أن تنتظر فرصتك، كما يتعين علي مساعدة الفريق بكل ما أملك في الأشهر الثلاثة المتبقية، ثم أرى ماذا يريد النادي أن يفعل بي».