﻿الدوري الانكليزي: زاباليتا: جيسوس يخلق منافسة شريفة في مانشستر سيتي!

مانشستر – رويترز: قال المدافع بابلو زاباليتا إن المهاجم غابرييل جيسوس الوافد حديثا، سيدفع سيرجيو أغويرو لإخراج أفضل ما في جعبته في مانشستر سيتي، وسيخلق حالة من «المنافسة الشريفة» في الفريق.

ولازم أغويرو، هداف الفريق برصيد 18 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم، مقاعد البدلاء مؤخرا ليتابع تألق زميله البرازيلي الشاب. وقال زاباليتا: «سيكون أغويرو بحالة جيدة. إنه لاعب ناضج. ليست المرة الأولى التي يجلس فيها على مقاعد البدلاء. نحتاج فريقا قويا للفوز بالألقاب. هذه كرة القدم.» وسجل جيسوس (19 عاما) ثلاثة أهداف وصنع هدفين في أربع مباريات خاضها منذ انضمامه إلى السيتي من بالميراس الشهر الماضي. وقال زاباليتا: «خاصة في الفرق الكبرى يكون لديك أكثر من لاعب كبير في كل مركز. وبالطبع لعب سيرجيو في أغلب فترات السنوات الماضية كخيار أول. الآن لدينا جيسوس.» وأضاف: «أعتقد أنه من الجيد أن نملك لاعبين بهذا المستوى. دائما تكون المنافسة الشريفة في الفريق أمرا جيدا، فأنت تعرف أن عليك تقديم أداء جيد للاحتفاظ بمكانك في التشكيلة الأساسية وهذا أمر طبيعي في الفرق الكبرى.»