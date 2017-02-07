﻿الدوري الاسباني: ريال مدريد يبرم صفقة تاريخية للتنازل عن حقوق صوره على الانترنت… ويتهم عمدة مدينة فيغو بالكذب!

مدريد – د ب أ: ذكرت تقارير أسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد عقد اتفاقا مع مؤسسة «بروفيدينس اكويتي بارتنرز» الأمريكية، يتنازل بموجبه عن حقوق الصور الخاصة بالنادي على الانترنت خلال السنوات العشر المقبلة.

وقالت صحيفة «الكونفيديسيال» الأسبانية أن النادي الأسباني سيحصل بموجب هذه الصفقة على 500 مليون يورو. وتسيطر الشركة المذكورة على ربع الأنشطة التسويقية للكرة الأمريكية، بالإضافة إلى امتلاكها الحقوق الحصرية للدوري الأمريكي لكرة القدم. ويعتبر الموقع الرسمي للريال على الانترنت الأكثر مشاهدة والأكثر استقبالا للزائرين في العالم، حيث بلغت تسجيلات الانضمام لهذا الموقع مليون و350 ألف مستخدم، ما يمثل أربعة أضعاف عدد المستخدمين على موقع برشلونة. وبعد اتمام هذه الصفقة سيعود الريال ليصبح أغنى ناد في العالم، وهو المركز، الذي حافظ عليه طوال 11 عاما، قبل أن يقتنصه منه مانشستر يونايتد هذا العام، يليه برشلونة، الذي تفوق أيضا على الريال بفارق طفيف. وستعزز هذه الصفقة الضخمة من موقف بيريز، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية للنادي الملكي نهاية الموسم الجاري.

ومن جهة أخرى، اتهم الريال عمدة مدينة فيغو الأسبانية، ابيل كابايرو، بالكذب في ما يتعلق بحالة ملعب «بلايدوس»، معقل سيلتا فيغو، مدعيا أن المسؤول الحكومي سعى بقوة إلى تقديم ما يفيد بضرورة تأجيل المباراة، التي كانت ستجمع بين الفريقين الأحد الماضي. ولا يزال قرار تأجيل المباراة، بسبب سوء حالة سقف الملعب المذكور وما يمثله ذلك من خطورة محققة في حال سقوطه، يثير جدلا كبيرا، وهو ما دفع النادي الملكي لشن هجوم على كابايرو من خلال بيان شديد اللهجة، بعد التصريحات، التي أطلقها الأخير، والتي أكد فيها أنه من غير المناسب أن يقوم فريق بحجم الريال بالضغط لإقامة المباراة. ووصف الريال تصريحات كابايرو بأنها «غير موفقة»، ليس لأنها في غير موضعها وحسب، لكن كونها مغلوطة أيضا، حيث أن النادي المدريدي، طبقا للبيان، لم ينتقد في أي مرة إجراءات السلامة والأمان المتبعة داخل ملعب «بلايدوس».

وأضاف الريال: «ريال مدريد يرغب في تقديم بعض الإيضاحات، بعد أن نما إلى علمنا قرار تأجيل المباراة قبل 30 ساعة من موعد إقامتها، اقترح النادي على رابطة الدوري الأسباني ثلاثة خيارات: الأول دراسة إمكانية تصليح السقف المتضرر، الثاني يكمن في بحث إمكانية غلق المدرج، الذي يغطيه هذا السقف، والثالث إيجاد ملعب قريب لإقامة المباراة في حال لم يكن ممكنا تبني أي من الحلين السابقين». وختم الريال بيانه: «هذه الاقتراحات كانت تهدف إلى عدم إلحاق أضرار بالجميع جراء تأجيل المباراة، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية، التي ستلحق بجميع شبكات البث التليفزيوني في العالم أجمع، والتي ستفكر مرات عدة قبل التقدم من جديد لشراء حقوق البث في المستقبل». ويتربع الريال على صدارة الدوري الأسباني، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة، وثلاثا عن اشبيلية الثالث، علما أن لديه مباراتين مؤجلتين، أمام فالنسيا وسيلتا فيغو. وتقام مباراة فالنسيا في 22 شباط/ فبراير الجاري، فيما لم يتحدد بعد تاريخ لعب مباراة سيلتا فيغو، بسبب ازدحام جدول المباريات لكلا الفريقين، اللذين يشاركان في البطولات الأوروبية، حيث يخوض الريال دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك سيلتا في الدوري الأوروبي.