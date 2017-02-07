﻿الحكومة الكندية توافق على إنشاء مراكز لتعاطي المخدرات

اوتاوا – أ ف ب: وافقت الحكومة الكندية على افتتاح ثلاثة مراكز لتعاطي المخدرات باشراف متخصصين في مونتريال، في مسعى للحد من حالات الوفاة بسبب الجرعات الزائدة لدى المدمنين.

ويوجد في أمريكا الشمالية مركز واحد من هذا النوع في مدينة فانكوفر شمال غرب كندا، افتتح العام 2003. وقالت وزيرة الصحة جين فيلبوت إن هذه المراكز الثلاثة الجديدة ستقام في حيي هوشيلاغا- ميزونوف وفيل- ماري في مدينة مونتريال.

وما زالت الحكومة تدرس اقتراحاً لاقامة وحدة متنقلة لتعاطي المخدرات باشراف متخصصين في الأحياء النائية من المدينة، بحسب السلطات المحلية. وقالت الوزيرة لدى الإعلان عن الموافقة على هذا الطلب المقدم من بلدية مونتريال في العام 2013 إن «مراكز تعاطي المخدرات تحت إشراف متخصصين أعطت نتائج جيدة في كندا وفي بلدان خرى».