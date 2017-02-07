﻿مؤتمر طبي في دبي يناقش تعويض الأسنان بالخلايا الجذعية

دبي – د ب أ: انطلقت في الإمارات أمس الثلاثاء جلسات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي2017) بمشاركة 130 دولة.

وقال الدكتور ناصر المالك، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المؤتمر يعرض تجارب عملية أثبتت نجاحها في تعويض وعلاج أمراض الأسنان، باستخدام الخلايا الجذعية.

وأوضح أن هذه التجارب أجريت على الحيوانات مثل الأرانب والفئران، وسجلت نجاحاً كبيراً، موضحاً أن العلاج الجديد يقوم على إزالة الجزء المصاب بالتسوس في الأسنان، وزراعة خلايا جذعية في السن، مأخوذة من الأسنان اللبنية أو العمود الفقري أو نخاع عظم المريض.

ولفت المالك إلى أن العلاج الجديد يساعد في نمو السن بصورة طبيعية، ما يقلل استخدام مواد طبية تقليدية لتعويض المناطق المصابة بالتسوس في السن.