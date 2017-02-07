﻿وفاة طفل فرنسي عوقب بسبب تبوله في فراشه

باريس – أ ف ب: عثر على جثة طفل في الخامسة ليل الاحد الاثنين بالقرب من مجرى مائي في شمال فرنسا بعدما عوقب لأنه تبول في فراشه ما أدى إلى توقيف والدته وزوجها.

وأوضح المدعي العام المكلف الملف باتريك لولو لوكالة فرانس برس أن الطفل عوقب بجعله يركض خارجاً خلال الليل لأنه «تبول في فراشه» مشيراً إلى أنه تعثر خلال هذا العقاب.

وأظهر تشريح جثة الطفل يانيس في بلدة اير-سور-لا ليس (شمال) أن لديه إصابات في الدماغ قد يكون بعضها «عائدًا إلى حادث سقوط أو أكثر أو إلى أعمال عنف متعمدة» على ما أفاد المصدر نفسه.

وقد فرض زوج والدة يانيس العقاب وهو كان يتبعه على دراجة هوائية على الأرجح. وأوضحت الشرطة أن «الأحوال الجوية كانت سيئة والطفل كان يرتدي لباسا خفيفا».