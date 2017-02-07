﻿مادونا تتبنى طفلتين توأمتين من ملاوي

■ بلانتير (ملاوي) – أ ف ب: سمح القضاء في ملاوي لمادونا بتبني طفلتين توأمتين من هذا البلد الواقع في جنوب القارة الافريقية حيث سبق لنجمة البوب أن تبنت فتى سنة 2006 وفتاة سنة 2009، على ما كشف مصدر قضائي.

وقال ملينغا مفولا الناطق باسم محكمة ليلونغوي «يمكنني التأكيد أن مادونا حصلت على الحق في تبني طفلتين» هما التوأمتان استير وستيلا البالغتان أربع سنوات. وبحسب مفولا، إن الطفلتين تعيشان في دار الأيتام عينها في مدينة مشينجي (الوسط الغربي) حيث تبنت المغنية ديفيد باندا سنة 2006.

وبعد باندا، تبنت مادونا ميرسي جيمس من ملاوي أيضا حيث أسست قبل 11 عاما جمعية تقدم العون خصوصا للأيتام. وفي نهاية كانون الثاني/يناير، أعلنت السلطات القضائية أنها تنظر في طلب قدمته مادونا، غير أن النجمة الأمريكية نفت أن تكون في صدد التبني، مؤكدة أنها زارت البلاد للاطلاع على شؤون مؤسستها «رايزينغ ملاوي».