مقتل 16 حوثياً بينهم قائد ميداني في غارتين للتحالف وقصف للجيش

اليمن- الأناضول- قتل 16 من مسلحي جماعة أنصار الله “الحوثيين” وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح الموالية لهم، في غارتين للتحالف العربي وقصف مدفعي للجيش اليمني، بمدينة ميدي بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، (موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي) في تدوينتين على صفحته الرسمية على الفيس بوك، نشرهما فجر الأربعاء، “إن 15 عنصراً من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، قتلوا في غارتين جويتين لمقاتلات التحالف العربي،

استهدفت تجمعات لهم جنوب شرق مدينة ميدي”.

وأشار إلى أن القائد الميداني “حسين الحجيري ريبان” (حوثي)، لقي مصرعه في قصف مدفعي للجيش الوطني بمنطقة المخازن شرق مدينة ميدي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من جماعة الحوثي، بشأن ما ذكره الجيش اليمني، التي عادةً ما تتجنب الإعلان عن خسائرها في الأرواح أو المواقع.

وكان الجيش اليمني، أعلن السبت الماضي سيطرته على مواقع استراتيجية هي”التبة الخضراء و أبو القيادة، و منطقة الحوض” جنوب شرق ميدي، موضحاً في بيان له إلى أن قواته تقترب من إحكام السيطرة على المدينة.