البيت الأبيض: المحكمة تصدر قرارها في أمر ترامب التنفيذي الأسبوع الجاري

واشنطن- الاناضول- كشف المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الثلاثاء ان المحكمة العليا ستبت في شرعية الأمر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، الأسبوع الحالي.

وتابع في الموجز الصحفي ليوم الثلاثاء والمنعقد من واشنطن “في وقت لاحق من مساء هذه اليوم وفي الساعة 06:00 مساء (11 مساء بتوقيت غرينيتش)، ستقوم الدائرة 9 للمحكمة (الفيدرالية) بجلسات استماع للمرافعات، طبقاً لأمرها الذي اصدرته امس″.

واشار إلى أن ممثلاً قانونياً لوزارة العدل سيحضر الجلسة نيابة عن الإدارة الأمريكية “ليترافع دفاعاً عن امر الرئيس″، مشيراً أن هذا سيكون هو اقصى ما يحدث الليلة.

وكشف أن القضاء لن يصدر حكمه اليوم، إلا بعد الاستماع إلى “التبريرات الفعلية للأمر (التنفيذي)” في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.

وكانت الدائرة التاسعة للمحكمة الفيدرالية للاستئناف بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا قد اكدت في تنويه اصدرته اليوم واطلع عليه مراسل الاناضول أن الحكم “ليس من المتوقع صدوره اليوم، لكن ربما هذا الاسبوع″، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر ترامب مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

وفي اليوم التالي (السبت الماضي)، طعنت وزارة العدل، أمام محكمة استئناف سان فرانسيسكو على الحكم الذي أصدره القاضي الفيدرالي، إلا أن المحكمة رفضت الطعن.

وعادت الوزارة واستأنفت الحكم، مطالبة بإعادة العمل بأمر ترامب التنفيذي.

وقالت في مذكرة رفعتها إلى المحكمة أن الأمر “هو إجراء اتخذه الرئيس بناء على صلاحياته القانونية، وبالتالي لابد من إعادة العمل به”.

وأشارت إلى أن “الحظر فرض على مواطني تلك الدول لأنهم يحملون خطراً إرهابياً، وليس بسبب الدين”.

واعترضت المذكرة على الحكم الذي أصدره قاضٍ فيدرالي في مدينة سياتل التابعة لولاية واشنطن، الجمعة الماضي، والقاضي بتعليق تنفيذ أمر ترامب.