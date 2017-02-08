البرلمان الصومالي ينتخب رئيسا للبلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

مقديشو- د ب أ- يستعد البرلمان الصومالي المنتخب حديثا الأربعاء لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات تشهد منافسة متقاربة ومحاطة بإجراءات أمنية مشددة.

وسوف يواجه الرئيس الحالي حسن شيخ محمود 21 منافسا من بينهم رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شارماركي ورئيس الوزراء السابق محمد عبد الله فارماجو والرئيس السابق شريف شيخ أحمد.

وقال محللون إنه ليس من المحتمل أن يحصل أي من المرشحين على أغلبية ثلثي الأصوات اللازمة للفوز في الجولة الأولى من التصويت، ما يستلزم إجراء جولة ثانية وحتى ثالثة.

وينظر إلى الانتخابات الرئاسية على أنها خطوة مهمة في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي ، وتعج الصومال بالفوضى منذ سقوط ديكتاتورية محمد سياد بري عام 1991 ، وتعمل الدولة حاليا على ترسيخ ديمقراطيتها الوليدة بشكل تدريجي.

وتم انتخاب البرلمان الجديد في الصومال في انتخابات استغرقت أسابيع وبدأت في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، ولم تمنح حق التصويت للناخبين المؤهلين.

وتم انتخاب مجلس النواب الذي يضم 275 عضوا عن طريق المجمعات الانتخابية، كما انتخبت مجالس الولايات أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 54 عضوا.

وبررت الحكومة الصومالية هذا النظام الانتخابي بضعف البنية التحتية الانتخابية وتهديد جماعة “الشباب” الإسلامية الراديكالية التي أعلنت عن خطط لإفساد الانتخابات.

ويتم التصويت الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تم إلغاء الرحلات الجوية الداخلية ومرور الحافلات في مقديشو، مع انتشار جنود صوماليين ومن الاتحاد الأفريقي في أنحاء العاصمة.