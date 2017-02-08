اعتقال 50 يهوديا أرثوذوكسيا متطرفا بعد مظاهرات في إسرائيل

القدس المحتلة- د ب أ- ذكر مسؤولون الاربعاء أنه تم اعتقال حوالي 50 من اليهود الارثوذوكس المتطرفين، بعد أن تحولت مظاهرات اندلعت في العديد من المدن الاسرائيلية الثلاثاء إلى أعمال عنف.

وكان المتظاهرون في العديد من المدن، من بينها القدس يحتجون على اعتقال شاب أرثوذوكسي، رفض أداء الخدمة العسكرية. وذكر التلفزيون الاسرائيلي أنهم اشتبكوا مع الشرطة وألقوا الحجارة.

ويتعين على الرجال الاسرائيليين قضاء ثلاث سنوات في القوات المسلحة، بينما النساء عامين.

وحتى الان، يتم إعفاء اليهود الارثوذوكس المتطرفين من الخدمة العسكرية، وكانوا يتحدون إصلاحات، تم تبنيها في عام 2014 والتي كانت تطالبهم بأداء الخدمة العسكرية.