مسؤول إيراني بارز: بإمكان طهران والقاهرة والرياض أداء دور هام في التعاون الجماعي

طهران- د ب أ- أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإسلامي (البرلمان) الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان على أن طهران والقاهرة والرياض بإمكانها أداء دور هام في التعاون الجماعي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول إن من شأن هذا التعاون المساعدة في إحلال الأمن بالمنطقة.

وأضاف: “دور الرياض لم يكن بناء حتى الآن، وانعدام الرؤية السياسية لمعرفة العدو يمثل مشكلة خطيرة للسعودية ولمنطقتنا”.