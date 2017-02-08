استعدادات عراقية لاستلام 24 مقاتلة كورية عبر موانئ الجنوب

العراق- الأناضول- تستعد الموانئ الجنوبية العراقية، لاستقبال شحنات تحمل طائرات كورية مقاتلة، ضمن عقد أبرمته بغداد وكوريا الجنوبية لتوريد 24 مقاتلة من طراز “T50″، بحسب مصادر ملاحية وعسكرية.

وقالت هيئة الموانئ العراقية في بيان لها، الأربعاء، إن “وفداً رفيع المستوى من الفريق معاون قائد القوة الجوية وعدد من ضباط الأركان في الوزارة، زار الموانئ صباح اليوم، والتقوا مدير عام الموانئ العراقية رئيس المهندسين رياض سوادي شمخي، ومديري ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، ومدير مكتب المفتش العام في المنطقة الجنوبية”.

وأضاف إن “زيارة الوفد جاءت للتهيئة والتحضير لوصول شحنات عسكرية من الطائرات كورية الصنع T50، وهي من طائرات الجيل الرابع، تستخدم لواجبات الإسناد القريب والتدريب المتقدم”، إلاّ أنه لم يذكر موعد وصول تلك الشحنات.

وأشار البيان إلى أن “الاجتماع ناقش التنسيق العالي مع إدارة الموانئ في تهيئة كل امكانياتها لإرساء البواخر حاملة الشحنات بشكل آمن، وتفريغ الحمولات بسلامة وإخراجها من الميناء بأسرع ما يمكن، لتصل إلى مخازن وزارة الدفاع″.

من جهته، قال ضابط في سلاح الجو العراقي للأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن فريقا مختصا كوريا سيتولى الإشراف على تجميع أجزاء الطائرات في العراق، بعد وصولها عبر الموانئ الجنوبية.

وأوضح أن “عددا من الطيارين العراقيين أكملوا تدريباتهم على قيادة الطائرة، التي سيكون لها الدور الكبير في تقديم الإسناد القريب للقوات البرية في المعارك ضد تنظيم داعش (الإرهابي)”.

وأبرم العراق مع كوريا عام 2013 عندما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء، عقدا لشراء 24 طائرة من طراز “T-50IQ” على أن يبدأ تسليمها في نيسان 2016.

ويمتلك سلاح الجو العراقي 14 طائرة من طراز F16 الأميركية، من مجموع 36 طائرة تعاقدت بغداد على شرائها عام 2011.

كما يمتلك سلاح الجو العراقي 4 طائرات من طراز L159 تشيكية، ضمن عقد أبرمته بغداد مع التشيك 2012، ويتضمن 15 طائرة.