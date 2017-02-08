حماس تبث مقطع فيديو تهدد فيه بشن هجوم صاروخي على إسرائيل

تل آبيب- د ب أ- بثت حركة حماس مقطع فيديو دعائى جديد على شبكة الإنترنت، تهدد فيه بشن هجوم صاروخي على مدن إسرائيل، وذلك بعد الهجمات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية مطلع هذا الأسبوع.

ويظهر في مقطع الفيديو وهو عبارة عن فيلم قصير للرسوم المتحركة، تبلغ مدته ثلاث دقائق، انفجارات فوق القدس وتل آبيب ومدن أخرى، وصوت يقول “نتعهد أن تصل الصواريخ للصهاينة، في أي مكان كانوا”.

وقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية مقطع الفيديو صباح الأربعاء، بعدما انتشر على مواقع الإنترنت مساء الثلاثاء.

وكانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت 19 هجوما جويا على مواقع لحماس في قطاع غزة الاثنين الماضي، عقب أن أطلق مسلحون مجهولون صاروخا على جنوب إسرائيل. ولم ترد تقارير حول وقوع شهداء.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حماس تستخدم مثل هذه اللقطات المصورة خلال الحرب لمنع إسرائيل من شن عمليات عسكرية في قطاع غزة، الذي تحكمه حماس منذ 2007.