تنظيم الدولة يعدم 20 شخصا حاولوا الهرب من غربي الموصل
العراق- الأناضول- أفاد مصدر عسكري عراقي، الأربعاء، بإعدام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” 20 شخصاً حاولوا الهروب من الجانب الغربي لمدينة الموصل.
وقال العميد جواد كاظم المكصوصي في قوات الفرقة السادسة عشر بالجيش، للأناضول إن التنظيم “ألقى الليلة الماضية، القبض على 20 رجلاً مع عائلاتهم، عندما كانوا يعتزمون الهرب من منطقة حاوي الكنيسة غربي الموصل عبر نهر دجلة مستخدمين الزوارق من أجل الوصول الى منطقة الرشيدية شمالي المدينة”.
وأضاف نقلاً عن مصادره داخل المدينة أن “داعش أعدم الرجال فوراً، فيما أخذ النساء والأطفال كرهائن ونقلهم إلى جهة مجهولة”.
في المقابل، أشار المكصوصي إلى أن “القوات الأمنية في منطقة الرشيدية استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية نحو 8 عائلات يبلغ عدد أفرادها 55 شخصاً من رجال ونساء وأطفال نجحوا في الهرب من سيطرة التنظيم والوصول إلى الجانب الشرقي المحرر بعد أن سلكوا الطريق النهري”.
وتتهيأ القوات العراقية لشّن عملية عسكرية لاستعادة الجانب الغربي للموصل الذي يعّد المعقل الرئيس لمسلحي التنظيم.
الإعداد هو الأساس الصحيح والمعقول والمترتب عليه النصر عند المواجهة . ونحن مأمورون بالإعداد قبل المواجهة . وهذا من منطق الأمور أن تستعد حركات المقاومة ليوم قد يكون قريباً مهما ترآى بأنه بعيد لمواجهة العدو الذي لاينام ولا يصحو إلا على الأمن وقضية الأمن الذي يدخلها في كمية السكر الى قطاع غزة ناهيك عن المحروقات وملح الطعام .
يجب على الشعب الفلسطيني ومن خلفه الامة العربية ومن خلفها العالم الاسلامي وكل أحرار الدنيا أن تقف من الشعب الفلسطيني وتناصر قضيته وليس حركة حماس المحاصرة فقط . إنني أشعر بالخجل عندما أقرأ بأن الدول العربية السنية تطبع علاقاتها مع إسرائيل على حساب قضية الشعب الفلسطيني القضية المركزية للإمة .
نحن مع الاستعداد ليوم الكريهة والنصر حليف الامة إن شاء الله فإن عز علينا في حاضرنا فعندنا أمل بأن لايغيب عن أبنائنا في مستقبل الايام والأزمان .