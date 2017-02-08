تنظيم الدولة يعدم 20 شخصا حاولوا الهرب من غربي الموصل

العراق- الأناضول- أفاد مصدر عسكري عراقي، الأربعاء، بإعدام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” 20 شخصاً حاولوا الهروب من الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وقال العميد جواد كاظم المكصوصي في قوات الفرقة السادسة عشر بالجيش، للأناضول إن التنظيم “ألقى الليلة الماضية، القبض على 20 رجلاً مع عائلاتهم، عندما كانوا يعتزمون الهرب من منطقة حاوي الكنيسة غربي الموصل عبر نهر دجلة مستخدمين الزوارق من أجل الوصول الى منطقة الرشيدية شمالي المدينة”.

وأضاف نقلاً عن مصادره داخل المدينة أن “داعش أعدم الرجال فوراً، فيما أخذ النساء والأطفال كرهائن ونقلهم إلى جهة مجهولة”.

في المقابل، أشار المكصوصي إلى أن “القوات الأمنية في منطقة الرشيدية استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية نحو 8 عائلات يبلغ عدد أفرادها 55 شخصاً من رجال ونساء وأطفال نجحوا في الهرب من سيطرة التنظيم والوصول إلى الجانب الشرقي المحرر بعد أن سلكوا الطريق النهري”.

وتتهيأ القوات العراقية لشّن عملية عسكرية لاستعادة الجانب الغربي للموصل الذي يعّد المعقل الرئيس لمسلحي التنظيم.