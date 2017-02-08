فيفي عبده تنفي مشاهدة اي من المواقع الإباحية في حياتها

القاهرة ـ نفت الفنانة المصرية فيفي عبده أن تكون قد شاهدت أي من المواقع الإباحية في أي يوم من عمرها.

وسارعت بعد سؤال المذيعة سالي شاهين لها اثناء استضافتها في برنامج “ده كلام” عبر فضائية DMC لرفع عبارة “محصلش”، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك ولا مرة في حياتها.

وخلال الحلقة أيضاً قلدت عارضات الازياء بطريقة طريفة على تعليق سالي، وفي الحوار أيضاً قالت فيفي عن نفسها أنها تملك قوام طبيعي وليس صناعي مثل كيم كارداشيان، وقدمت في الحلقة رقصة على الطريقة الإسبانية. حسب ما ذكر موقع “لها” الفني.