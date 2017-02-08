بعد ان اتهمها بالحمل منه قبل الارتباط… زوج مريم حسين يحسم الجدل ويعلن طلاقهما رسميا

الرياض ـ قرر عارض الأزياء فيصل الفيصل، زوج الفنان المغربية مريم حسين، حسم الجدل، بإعلان انتهاء حياته معها بشكل نهائي.

فيصل كتب، على حسابه على “انستغرام”: “موضوعنا منتهي وبشكل كامل وتم الاتفاق على الانفصال وسيتم إنهاء كافة الامور بالطلاق شرعياً ورسمياً واتمنى من الجميع أن يذكرنا بالخير واتمنى لكي يا مريم حياة سعيدة كانت فترة راحت بخيرها وشرها وإن شالله خيره لها ولي”.

وأضاف: “واتمنى بلاش شغل الدقدقه الي من تحت لتحت ومحاولة اشعال الفتن وتشويه السمعه ووضع صور لمدة ٥ دقائق ومسحها لنشرها بطريقه فنيه يامريم.. للعلم ووجودي في امريكا حاليا لامور تخص موضوع مشاركتي في بطولة وليس له خص بمريم وسيتم تزويدكم بتفاصيل عند انهاء كامل الاجراءات بسبب وجودكم من بداية العلاقه”.

وطالب بعدم تدخل أي أحد بينهما، بقوله: “واتمنى من الجميع عدم التدخل في الاصلاح او التفريق القرار مبني من زمان ومنتهي.. ولا انكر في اعطائي شهره وسمعه زباله الله يكرم الجميع انا في غنى عنها ولكن قدر الله ماشاء فعل ولكل انسان طاقه.. اتمنى لكي التوفيق”.

واعتذر مجددا، بقوله: “وارجع اعتذر من الجميع لما بدر مني من مواقف او اي شي مايمثل اهلي او وطني ولا يمثلني انا ولكن استغفرالله الشخص يوصل لمرحله الانفجار واعتذر.. ونا اشهد اني غلطت في حق نفسي واهلي وسمعتهم.. انا فعلاً شخص غير عن الشخص الي عرفتوه عن طريق السوشل ميدديا والمجال ال…. ولكن مايهمني مو نظرتك لي بل نظرت ربي فيا والله العالم بالحال والحمدلله على كل حال.. قالى تعالى (امساك بمعروف او تسريح باحسان ) صدق الله العظيم”.

وكان زوج مريم حسين، قد كشف عبر صفحته الشخصية بموقع “سناب شات”، أن سبب ارتباطه بمريم حسين يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته الأمر الذي اثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.