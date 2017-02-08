المتحدث العسكري المصري: مقتل 3 تكفيريين بشمال سيناء

القاهرة- د ب أ – أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي الاربعاء مقتل ثلاثة من العناصر التي وصفها بـ “التكفيرية” شمالي سيناء .

وقال المتحدث العسكري ، في بيان اليوم بثه التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني ، إنه “في إطار مواصلة قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني ملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء ، فقد تمكنت القوات من قتل ثلاثة عناصر تكفيرية ، وضبط بندقيتين آليتين و4 خزن و50 طلقة وثلاثة قنابل يدوية وثلاثة أجهزة لاسلكي ، بالإضافة إلى تدمير عربة دفع رباعي ودراجة نارية وحرق خمس عشش تستخدمها العناصر التكفيرية للاختباء والتمركز″ .

وأكد استمرار قوات إنفاذ القانون تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر التكفيرية .