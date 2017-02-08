تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم المحكمة العليا الأفغانية

كابول- رويترز- أعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسؤوليته الأربعاء عن هجوم انتحاري أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخصا خارج المحكمة العليا في أفغانستان.

وفجر الانتحاري الذي عرفه التنظيم المتشدد باسم أبو بكر الطاجيكي حزاما ناسفا لدى انصراف موظفي المحكمة عقب انتهاء العمل في وسط كابول مساء الثلاثاء.

وجاء في بيان الدولة الإسلامية “ليعلم المرتدون وعلى رأسهم القضاة الطواغيت أن أحكامهم الكفرية التي تصدر ضد الموحدين المجاهدين خدمة للصليبيين لن تمر دون عقاب قاس″.

ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الانفجار بأنه “هجوم جبان” وقال إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين اتصل هاتفيا بنظيره الأفغاني محمد أتمار “لإعادة التأكيد على دعمنا للحكومة الأفغانية”.