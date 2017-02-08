النواب البريطاني يصوت على منح الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن – د ب أ- يجري أعضاء مجلس النواب البريطاني في وقت متأخر الأربعاء، تصويتاً حول منح رئيسة الوزراء الوزراء تريزا ماي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي .

ومن المقرر أن يجري مجلس النواب التصويت النهائي حول خطة ماي لبدء المفاوضات الرسمية بهذا الشأن بحلول نهاية آذار/مارس المقبل.

وخسر نواب المعارضة في تصويت أجري الثلاثاء على تعديل خطة ماي لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة ، والتي تحدد قواعد عملية التفاوض التي تستمر لعامين بشأن خروج أي عضو من الاتحاد الأوروبي.

وتغلبت حكومة المحافظين مقاومة محتملة من خلال وعدها للبرلمان بتصويت “بناء ” حول الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل طرحه على البرلمان الأوروبي.

ولكنها حذرت من أن التصويت سوف يكون قراراً “إما يؤخذ كله أو يترك كله ” ، وهو ما يعني أن بريطانيا سوف تغادر الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الإطلاق في حالة رفض نواب البرلمان للاتفاق الذي سوف يطرح للتصويت.