خلطات ستخلصكم من الدهون في جسمكم

لندن ـ تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين هي الأفضل لاعتمادها في حال أردت خسارة الوزن وبناء العضلات في الوقت ذاته، فهي تمدك بالطاقة اللازمة للقيام بأنشطتك اليومية.

إذا كنت تعاني من مشكلة الوزن الزائد، فإن تجويع نفسك هو آخر شيء عليك القيام به. وبدلاً من فطورك المعتاد، إليك هذه العصائر الطبيعية والشهية والتي ستخلصك من وزنك الزائد بطريقة طبيعية.

وبما أن الفطور هي الوجبة الأهم، فإن هذه المشروبات ستضاعف الميتابوليزم وتزيد من قدرة جسدك على حرق الدهون.

إليكم الوصفات وابدأوا رحلة خسارة الوزن دون أي جهد يذكر:

الوصفة رقم 1:

كل ما تحتاجونه هو: حبة موز، حبة برتقال، 2 ملعقة من اللوز المسحوق، 2 ملعقة من بذور الكتان، 2 تين مجفف، 1\3 كوب ماء.

التحضير:

اعصروا البرتقال واخلطوها مع باقي المكونات حتى تحصلوا على خليط كريمي، واشربوه طازجاً.

ملاحظة: عند استخدام التين المجفف عليك نقعه في الماء لمدة نصف ساعة قبل استخدامه.

الوصفة رقم 2:

كل ما تحتاجونه هو: كوب من التوت الأحمر، 1 حبة تفاح، 1 حبة موز، 1\2 حبة ليمون، 1 ملعقة من بذور الكتان.

طريقة التحضير:

اخلطوا المكونات جيداً واشربوها طازجة، وفي حال استخدمتم التفاح العضوي فلا تقشروه بل ضعوه بقشره.

الوصفة رقم 3:

كل ما تحتاجونه هو: 2 حبة الكيوي، 1 حبة موز، 1\2 حبة تفاح، 1 حبة برتقال، 1 ملعقة من بذور الكتان، 1 ملعقة من البندق.

طريقة التحضير:

اخلطوا المكونات جميعها معاً واسحقوها حتى تصبح متجانسة، واشربوها طازجة.