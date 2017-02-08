عامل نظافة يتقاضى 705 ألف دولار في 4 سنوات

واشنطن ـ لفتت حركات عامل النظافة ليانغ تشاو تشانغ في محطة مترو بسان فرانسيسكو انتباه المحيطين به ورؤسائه في العمل فقرروا تتبعه عبر الكاميرات وكشف لغز اختفائه داخل خزانة ملحقة بالمحطة، وما تم كشفه كان يفوق الخيال.

وبعد إحباك خطة لكشف ما يفعله داخل خزانته الخاصة تم ضبطه ومعه 250 ألف دولار قام بجمعها في عام واحد وهي حصيلة راتبه قام بجمعه يوما بعد يوم.

حصل ليانغ تشاو تشانغ على 57,945 دولاراً في عام 2015 نظير تنظيف محطة شارع بوويل بمدينة سان فرانسيسكو.

لكن السجلات العامة الصادرة عن Transparent California، تبين أن تشانغ حصل على مبلغ إضافي قدره 162,050 دولاراً عن الوقت الإضافي، ليصل مجموع رواتب ومزايا تلك السنة إلى 271,243 دولاراً، وفقاً لتحقيق أجرته قناة KTVU.

أظهرت بيانات سجلات الوقت الخاصة بتشانغ أنه عمل كل يوم في عام 2015، ومعظم الأيام كان يعمل وقتاً إضافياً بحسب تقرير لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وبحسب ما ذكرته المحطة، فإن مؤسسة النقل السريع لمنطقة خليج سان فرانسيسكو (Bay Area Rapid Transit) أو اختصاراً (BART)، دفعت المال لتشانغ مقابل للعمل لمدة 17 ساعة على مدى 18 يوماً على التوالي في تموز 2015.

كما أنه استخدم بعض أيام الإجازة مدفوعة الأجر وأيام العطلات من أجل الحصول على أجر مقابل 365 يوم عمل في تلك السنة.

على مدى فترة استغرقت يومين، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية لدى BART، أن تشانغ كان يعمل ويكمل مهامه اليومية، لكنها أظهرت أيضاً أنه اختبأ داخل حجرة تخزين لعدة ساعات في كل مرة، وفقاً للمحطة.

في اليوم الأول، ذهب تشانغ إلى الخزانة مرتين، مرة لمدة 54 دقيقة والأخرى 90 دقيقة. وفي اليوم الثاني، قضى 90 دقيقة في الخزانة في فترة ما بعد الظهر، و78 دقيقة في وقت لاحق من ذلك المساء.

وعلى الرغم من أن تشانغ كسب أكثر من 705 ألف دولار بين عامي 2012 و 2015، إلا أن BART لم تكن قد حققت من قبل في بطاقات الوقت الخاصة به.

وقال روبرت فيلنر، من Transparent California، لقناة KTVU، “هذا غير معقول! إنه مجرد عامل نظافة! الأمر غير منطقي تماماً!”

ومع ذلك، هناك تفسير، وفقاً للمدير التنفيذي للنقل لدى BART روي أغيليرا.

قال أغيليرا لقناة KTVU أن تشانغ استطاع أن يعمل لساعات طويلة لأنه لم يرفض العمل الإضافي أبداً، ويستفيد من ساعات العمل الإضافي المقدمة.

وفقاً لأغيليرا، يقضي عدد كبير من الناس الذين لا مأوى لهم بعض الوقت في محطة شارع بوويل، مما يعني أن عمال النظافة يقضون الكثير من وقتهم في تنظيف البول، وإزالة الإبر.

وحصل 49 عامل نظافة آخرين يعملون لدى BART على أكثر من 100 ألف دولار في عام 2015، لكن لم يتم التحقيق في أمرهم من قبل الشركة، وفقاً لتحقيق KTVU.