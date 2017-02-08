موسكو على اتصال دائم مع واشنطن وطهران لتخفيف التوتر حول الاتفاق النووي الايراني

موسكو – د ب أ – ذكر مدير إدارة وزارة الخارجية الروسية لشؤون عدم انتشار الأسلحة والرقابة عليها، ميخائيل أوليانوف، أن موسكو على اتصال دائم مع واشنطن وطهران لتخفيف التوتر حول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، طبقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء الاربعاء.

وقال أوليانوف في سياق رده على سؤال بخصوص الاتصالات: “نعم توجد اتصالات. نحن نقوم بذلك على أساس مستمر مع جميع اعضاء “السداسية”، بما في ذلك واشنطن وطهران”.

كما صرح أوليانوف بأن الوضع حول الاتفاق النووي الإيراني مقلق، لكن لا يتطلب عقد اجتماع طارئ لـ”السداسية”، بما في ذلك على مستوى الوزراء.

وقال: “أعتقد أنه في الوقت الحالي لا توجد ضرورة لأية لقاءات طارئة”. كما أشار أوليانوف إلى رفض “السداسية” لأية خطوات تضع قابلية استمرار وجود الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني موضع تساؤل.

وقال أوليانوف: “إذا فشل هذا الاتفاق، فإن المشاكل التي يبدو الآن أنها تحل بنجاح، ستطرح من جديد بكل حدتها، وسيكون الوضع غير قابل للتنبؤ به من جديد. هذا لن يخدم مصالح لا إيران ولا الولايات المتحدة ولا جيران إيران في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل ولا روسيا. لن يربح أحد من ذلك”.

وأشار أوليانوف، إلى أن موسكو والشركاء الأوربيين في “السداسية”، ونظراً لهذه المخاوف، يدعون “لتجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع… أو تضع مسألة قابلية الاتفاقيات الموجودة على الحياة موضع تساؤل”.