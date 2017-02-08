نجم مانشستر يونايتد يرد على اتهامه بالسعي وراء المال

لندن ـ استنكر لاعب الوسط الأرميني الدولي هنريك مخيتريان، ما تردد بأن انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، كان بسبب المقابل المالي.

وقال مخيتريان “28 عامًا”، الذي انتقل من بوروسيا دورتموند الألماني، إلى مانشستر يونايتد في مطلع يوليو/تموز الماضي: “لا يمكنني تفهم هذا. إنه أمر خاطئ”.

وأوضح “إذا كان المال هو هدفي ، كنت سأغير وجهتي (في 2013) لأنتقل من شاختار دونيتسك، إلى آنجي الروسي بدلاً من الانتقال لدورتموند”.

وأوضح مخيتريان، في تصريحات نشرتها صحيفة “شبورت بيلد” الألمانية، اليوم الأربعاء: “لا أريد إهدار الفرص. المسيرة الكروية قصيرة. كان ذلك هو الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد”.

وخاض مخيتريان 21 مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد، في الموسم الحالي، وسجل خلالها 5 أهداف.