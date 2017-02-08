السلطات الإسرائيلية تهدم مبنى قيد الإنشاء في القدس

القدس - الأناضول – هدمت البلدية الإسرائيلية في القدس ، الأربعاء، مبنى قيد الإنشاء في بلدة بيت حنينا، شمالي القدس، بداعي البناء غير المرخص.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية رافقت آليات تابعة للبلدية الإسرائيلية أثناء تنفيذ عملية الهدم.

وأضاف الشهود أن مبرر البلدية للهدم هو إقامة المبنى بدون ترخيص.

ويشتكي الفلسطينيون في مدينة القدس الشرقية من أن البلدية تقيد البناء الفلسطيني في المدينة في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن مخططات لبناء آلاف الوحدات في مستوطنات مقامة على أراضي المدينة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “اوتشا” في تقرير أخير، إن البلدية الإسرائيلية هدمت 14 منزلاً في القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري بداعي البناء غير المرخص.