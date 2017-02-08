الصليب الأحمر “قلق بشدة” إزاء المدنيين المحاصرين بالمخا اليمنية

اليمن - الأناضول- أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، عن قلقها البالغ من وضع المدنيين المحاصرين جراء المعارك الدائرة في مدينة المخا غربي اليمن.

وقالت اللجنة في تغريدة لمكتبها باليمن على “تويتر”، إنها “قلقة بشدة إزاء المدنيين المحاصرين في تبادل لإطلاق النار في المخا”.

ودعت اللجنة، أطراف الصراع في اليمن إلى “احترام قواعد الحرب، والسعي إلى حماية المدنيين”.

وفي تصريحات سابقة، أعلن جيمي مكغولدريك منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، أن ما بين 20 ألف إلى 30 ألف مدني عالقون بمدينة المخا الساحلية التابعة إدارياً لمحافظة تعز، جراء المعارك المتصاعدة .

ومنذ أسابيع تشهد المخا اشتباكات بين القوات الحكومية من جهة، والحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، تقدم فيها الطرف الأول وسيطر على أجزاء كبيرة من المدينة القريبة من الممر البحري الدولي، باب المندب.

في هذه الأثناء، قال مصدر ميداني في المدينة، إن معارك عنيفة تدور خلال هذه الساعات في أحياء الجعدي والعمودي، وأن القوات الحكومية تشن هجمات من أجل إحكام السيطرة على المدينة بشكل كامل.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته أن “الحوثيين يتمركزون بالقناصات في المباني السكنية، كما يزال العشرات من المدنيين في منازلهم، مما شكل عقبة أمام عملية التقدم”.

ولفت إلى وجود قصف بالمدفعية الثقيلة على أحياء المدينة من قبل الحوثيين وقوات صالح، ما أدى إلى تدمير منازل بالإضافة إلى نشوب حريق في السوق المركزي.