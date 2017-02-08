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تنظيم “الدولة” يحرق 10 مدنيين لتعاونهم مع القوات العراقية بالمحور الجنوبي للموصل

Feb 08, 2017

isil

الموصل – د ب أ – أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات تحرير محافظة نينوى، الأربعاء، بقيام عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية بحرق عشرة مدنيين جنوبي الموصل.

وقال العقيد خالد الجواري، إن “عناصر تنظيم داعش أقدموا على إعدام عشرة مدنيين حرقا وسط تجمهر للمدنيين في منطقة وادي حجر جنوبي الموصل على خلفية التعاون مع القوات العراقية عبر أجهزة الهاتف النقالة”.

وفي سياق آخر، كشف سكان محليون اليوم عن قيام تنظيم الدولة بإعدام سبعة من عناصره رميا بالرصاص بالقرب من الجسر الخامس في الساحل الأيمن بالموصل على خلفية هروبهم من معسكر سري للتنظيم في الضفة الغربية بالمدينة.

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