بكين تؤكد ان الصين والولايات المتحدة ستخرجان خاسرتين من اي نزاع بينهما

سيدني - أ ف ب – قالت بكين الاربعاء، ان الصين والولايات المتحدة ستخسران كثيراً من اي نزاع بنيهما بينما تصعد واشنطن تحذيراتها بشأن الخلافات على الجزر في بحر الصين الجنوبي.

وصرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارة الى استراليا، ان “كل المسؤولين السياسيين في المنطقة يعترفون بشكل واضح انه لا يمكن ان يحدث اي نزاع بين الصين والولايات المتحدة”.

واضاف في تصريحات بثها التلفزيون الاسترالي “ايه بي سي” ان “البلدين سيخرجان خاسرين ولا يمكنهما بالتأكيد ان يسمحا بذلك”.

وحذرت الصين الولايات المتحدة السبت من زعزعة الاستقرار في منطقة آسيا المحيط الهادئ، بعد تعهد وزير الدفاع الاميركي الجديد جيمس ماتيس بأن بلاده ستدعم اليابان في اي مواجهة عسكرية مع بكين حول جزر متنازع عليها.

وكان ماتيس صرح في زيارة الى طوكيو ان ارخبيل سينكاكو الصغير (الذي تطلق عليه الصين اسم دياويو) في بحر الصين الشرقي يشمله التحالف العسكري بين الولايات المتحدة واليابان.

واكد ماتيس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته اليابانية تومومي اينادا السبت، ان “الولايات المتحدة ستواصل الاعتراف بالادارة اليابانية لهذه الجزر”. وتابع ان “المادة الخامسة من الاتفاقية الامنية بين اليابان والولايات المتحدة تنطبق” على الجزر.

وتصريحات ماتيس تعكس استمراراً لسياسة الادارة الاميركية السابقة لباراك اوباما التي اكدت ايضاً ان المعاهدة الدفاعية مع اليابان تشمل هذه الاراضي لكنها امتنعت عن اتخاذ موقف ازاء الخلاف حول السيادة عليها.

وتطالب بكين بالسيادة على القسم الاكبر من بحر الصين الجنوبية لكن دولاً مطلة عليه (الفيليبين وفيتنام وبروناي وماليزيا) لديها مطالب ايضاً، وتسيطر كل منها على جزر صغيرة في هذه المنطقة المترامية.

وقال وانغ ان العلاقات الصينية الاميركية “تجاوز كل اشكال الصعوبات” خلال العقود.

وبعد محادثات مع نظيرها الصيني، دعت وزيرة الخارجية الاسترالية جوليا بيشوب بكين الى “لعب دور مسؤول واحترام النظام الذي يقوم على القانون الدولي” في بحر الصين الجنوبي، كما ذكر التلفزيون الاسترالي.