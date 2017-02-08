الإمارات تحظر خمس طائرات من استخدام مطاراتها وأجوائها

دبي - الأناضول – قالت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، إنها حظرت خمس طائرات و شركتين أجنبيتين من استخدام أجوائها ومطاراتها.

وأضافت الهيئة، وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم” (حكومية)، أنها اتخذت هذا الإجراء بعد قيامها بـ 300 عملية تفتيش على الطائرات الأجنبية، إضافة إلى سبع عمليات تفتيش في المطارات.

ولم تذكر الهيئة أسماء الشركتين وأنواع الطائرات المحظورة وجنسيتها، لكنها أكدت أنها ستلجأ إلى مراجعة وتحديث قائمة المشغلين الجويين المحظورين باستمرار، بناء على عمليات التفتيش التي تقوم بها بشكل دوري في جميع مطارات الدولة.

يذكر أن عدد الطائرات المسجلة في الدولة بلغ 842 طائرة حتى 19 من يناير/ كانون ثان الماضي.

ويبلغ أسطول الناقلات الوطنية لدولة الإمارات، نحو 472 طائرة، منها 258 طائرة لـ”طيران الإمارات”، و120 طائرة لـ”الاتحاد للطيران”، فضلاً عن 56 و38 طائرة لشركتي “فلاي دبي”، و”العربية للطيران”، لكل منهما على التوالي.

وتتعامل الأجواء الاماراتية مع نحو 150 ألف حركة جوية سنوياً، بحسب بيانات سابقة للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية.