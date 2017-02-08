يلدريم يستقبل السراج في أنقرة

أنقرة – الأناضول – استقبل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بالعاصمة أنقرة، رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في زيارة للأخير من المقرر أن تبحث ملفات عدة بينها العلاقات الثنائية بين البلدين، ومكافحة الإرهاب.

ولدى وصول السراج لمقر رئاسة الوزراء بقصر جانقايا، عُزف النشيد الوطني للبلدين.

وعقب مراسم الاستقبال التي حيا خلالها السراج حرس الشرف، عقد الجانبان اجتماعاً مغلقاً بعيداً عن وسائل الإعلام.

وقالت مصادر في رئاسة الوزراء التركية إن اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش الزيارة، ستبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بينهما.

كذلك، سيتم التركيز خلال اللقاءات على الوضع السياسي في ليبيا، والتطرق إلى مسائل إقليمية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

ووصل رئيس حكومة الوفاق الليبية، أنقرة اليوم، في زيارة رسمية تلبية لدعوة وجهت له في وقت سابق من يلدريم.