“الجزيرة”: القسام تؤكد تلقيها عروضاً إسرائيلية لصفقة تبادل

القاهرة - د ب أ – نقل الموقع الإلكتروني لقناة الجزيرة الأربعاء، عن قائد رفيع في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادة الكتائب تلقت مؤخراً عروضاً إسرائيلية مختلفة عبر وسطاء إقليميين ودوليين لإجراء صفقة لتبادل أسرى جديدة مقابل “جنودها الأسرى” في غزة.

ونقل الموقع عن القيادي القول إن “الأعداد والصيغة التي قدمتها إسرائيل حتى الآن للصفقة المقترحة لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالب المقاومة”، وأكد أنه لا صحة لما نشرته إسرائيل حول عرض إنجاز الصفقة مقابل تسهيلات تجارية.

وربط التقرير بين تصريح القيادي وبين الزيارة التي قام بها وفد كبير من حماس مؤخراً للقاهرة.

ونقل عن “بعض المصادر” أن إحدى قضايا النقاش بين الجانبين كانت قضية الصفقة الجديدة كون مصر كانت قد رعت صفقة التبادل مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط قبل سنوات.