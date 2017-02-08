مقتل وإصابة 3 في هجوم انتحاري في جنوب شرقي أفغانستان

كابول – د ب أ – قال مسؤول الأربعاء، إن مدنيين اثنين على الأقل قتلا وأصيب شخص ثالث في تفجير انتحاري بمنطقة داند الباتان في إقليم باكيتا بجنوب شرقى أفغانستان.

وذكر رئيس شرطة الإقليم الجنرال قدري جول زادران لوكالة باجوك الأفغانية للإنباء، إن الهجوم وقع نحو الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وأضاف ” أراد الانتحاري دخول مقر المنطقة، ولكن الشرطة اعترضته وطالبته بالتوقف، فقام بتفجير المتفجرات التي كانت بحوزته”.

وأشار إلى أن مدنيين قتلا وأصيب حارس بمبنى المنطقة.