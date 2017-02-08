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وزير إسرائيلي: لسنا معنيين بتصعيد الأوضاع في غزة

Feb 08, 2017

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القدس - الأناضول - قال وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن حكومتهم غير معنية بتصعيد الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).

وتأتي أقوال كاتس بعد سلسلة غارات نفذها الجيش الإسرائيلي، الإثنين، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وبررت إسرائيل هذا القصف، بسقوط قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة في جنوبي إسرائيل، أثطلقت من غزة، دون التسبب بأضرار أو إصابات.

ولم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها على إطلاق القذيفة، ولكن إسرائيل قالت إن حماس تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري في القطاع.

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