عباس يقول إنه قد يقطع التعاون الأمني مع إسرائيل بسبب الاستيطان

باريس - رويترز – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء، إنه قد يضطر لقطع التعاون الأمني مع إسرائيل إذا استمرت سياسة الاستيطان.

وأضاف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أثناء زيارة لباريس أنه إذا استمر “الاستعمار” فلن يكون أمامه خيار آخر ولن يكون خطأه.

والتقى عباس الثلاثاء بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، الذي عبر عن قلقه بشأن قانون إسرائيلي يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين شيدوا على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.